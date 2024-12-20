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Milyonları ilgilendiriyor: 31 Aralık son tarih! Uzman isim uyardı: O saatten sonra bu şartlar geçerli olmayacak...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.12.2024 08:35
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Emekli olma hayali olanlar dikkat! Yüzde 30 daha fazla maaş almak için artık son günler... SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak için kararsız kalanları uyararak, emekliliğini 2025 ve sonrasını bırakanları uyardı. Peki, emekli olduktan sonra çalışma şansınız olacak mı? Kimler emekli olmak için acele etmemeli? İşte detaylar...

Milyonları ilgilendiriyor: 31 Aralık son tarih! Uzman isim uyardı: O saatten sonra bu şartlar geçerli olmayacak...

2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha fazla zam maaş alacak. Emeklilik sisteminden dolayı yıla göre maaş farklılıklarının olması ise vatandaş tarafından biliniyor. Binlerce vatandaş bu durum nedeniyle peş peşe emeklilik dilekçelerini verirken uzmanlar vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'ne yazdığı yazıda, hali hazırda alınan maaş ile emekli olununca alınacak olan maaşın kıyası yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Emekli olunduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi ile aynı işyerinizde ya da başka bir yerde çalışabileceksiniz. Kendinize ait bir işyeri açmanız durumunda ise, emekli maaşınızda bir kesinti olmayacağı gibi BAĞ-KUR primi de ödemezsiniz.

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MAAŞI YÜKSEK OLANLAR DİKKAT!

Tabi, emekli olmak için acele etmemesi gereken vatandaşlar da var. Maaşınız emekli aylığınızdan yüksekse ve gelir kaybı yaşayacaksınız, brüt aylığı yüksek olup en az 3-4-5-6 yıl çalışma imkanı olanlar emeklilik konusunu bir kez daha düşünebilir.
Erdursun, yüksek maaşı olanların emekli olmadıkları takdirde kazançlı da çıkabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Yüksek maaşı olup emekli olmayıp ça­lışanların ayrıca ceplerine fazladan girecek olan maaşlarının da bir kısmını tasarrufa yönlendirmeleri durumunda bu işten kazançlı çıkma ihtimalleri de var"

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KİM NE ZAMANA KADAR DİLEKÇE VERMELİ?

SSK-Bağ/Kur-Banka çalışanlarının 31 Aralık 2024 tarihine kadar karar vermeleri gerekiyor. Kamu işçilerinin ve 1 Ka­sım 2008 sonrasında memur olanların ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar karar vermeleri gerekiyor.

vedat

DÜZENLEME YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemi ile ilgili bir düzenlemenin olmadığını belirtmişti.

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Zam emekli
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