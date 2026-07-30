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Milyonları ilgilendiriyor: Duyuru yapıldı! Yarın son gün

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek.

Milyonları ilgilendiriyor: Duyuru yapıldı! Yarın son gün

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Milyonları ilgilendiriyor: Duyuru yapıldı! Yarın son gün 1

Buna göre, 2026 yılına ilişkin MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona eriyor.

Milyonları ilgilendiriyor: Duyuru yapıldı! Yarın son gün 2

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Milyonları ilgilendiriyor: Duyuru yapıldı! Yarın son gün 3

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

Milyonları ilgilendiriyor: Duyuru yapıldı! Yarın son gün 4

PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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