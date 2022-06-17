Milyonları ilgilendiriyor: Emekliler dikkat! 4250 liraya yükseltildi… Bankalar maaş taşımada promosyon miktarlarını tek tek açıkladı

Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Son olarak ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Emekli aylığı bağlananlar hemen bankasına taahhüdünü verip promosyonunu alabilecek, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor. Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasında olana 625 TL, 2 bin 500 TL üstü olana da 750 TL promosyon ödeniyor. Ancak özel bankalar ise isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Ayrıca emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan yararlanabiliyor.

3'ÜNCÜ ÖDEME 2023'TE

Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek.

Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarları yükselecek.

Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarları yükselecek.

MAAŞ NASIL TAŞINIR?

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte maaşa göre bankaların güncel promosyon miktarları...



