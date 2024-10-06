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  4. Milyonların beklediği cevap geldi! Hükümetten emekli maaşı açıklaması! Abdullah Güler Senaryoları anlattı!

Milyonların beklediği cevap geldi! Hükümetten emekli maaşı açıklaması! Abdullah Güler Senaryoları anlattı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.10.2024 15:32
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir televizyon programında emeklilerin maaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Güler, 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre daha fazla maaş alacak olmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Milyonların beklediği cevap geldi! Hükümetten emekli maaşı açıklaması! Abdullah Güler Senaryoları anlattı!

2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olarak göre daha fazla maaş alacak olması bu sene emeklili dilekçilerinde bir yığılma oluşturdu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2024 ve 2025 yılında emekli olacaklar arasında oluşan maaş farkına ilişkin çalışmaların yapıldığını ve hangi aşamada olunduğunu aktardı.

EMEKLİ AYLIKLARINDDAKİ FARK KAPANACAK MI?

Kanal7'ye açıklamalarda bulunana Güler, “Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüye tabi, kamu işçileri ayrı bir statüye tabi, SGK, Bağkur ayrı bir statüye tabi. Bunlar bakıldığında hepsinin 2024-2025 gibi fark olduğunu görmedik" şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar için yaş ve sürenin az etkilediğini bazılarının da fazla etkilediğini aktaran Güler, etki analizinin orta konması gerektiğini hatırlatarak, "Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Hakkaniyetli, adil, sürdürülebilir, kimseye haksızlık etmeden Çalışma Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız beraber çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL GÜVENLİK İHTİYACI VAR"

Yasal düzenleme gerekirse yapılacağını aktaran Güler, sistem hakkında da genel bir değerlendirme yaparak şu sözleri sarf etti:

"Sosyal güvenlik ihtiyacı kesinlikle var. Bizim günümüzün en özel kavramı sürdürülebilirliktir. Daha hakkaniyetli bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım. Gelişmiş batı toplumlarına bakın, 45’li 50’li yaşlarda emekli olamazsınız orada. EYT var, geçmişten gelen birçok yük var. Merkezi bütçemizden her yıl çok yüksek miktarda bir kaynağı hem düşük emekli maaşı alan emeklilerimize yönelik olarak destekleyerek onları 12.500 liraya tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim yeniden prim miktarını, yaşı konuşmamız lazım. Geçmişten bugüne kadar biz bunu nasıl sürdürebiliriz? Daha gerçekçi primleri nasıl toplayabiliriz? Bunların hepsini konuşmamız lazım"

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emekli maaş zammı
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