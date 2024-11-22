Milyonların gözü bu düzenlemede! Yeni sosyal güvenlik paketi Meclis'e geliyor: Artık gündemden kalkacak

Yeni sosyal güvenlik paketi geliyor. Yılbaşından önce Meclis'e gelmesi beklenen pakette milyonları ilgilendiren düzenlemeler bulunuyor. Çalışma vatandaşlardan, reel sektörden, sendikalardan gelen taleplerin dikkate alınarak gerçekleştirildi

ARTIK GÜNDEMDEN KALKACAK

Türk-İş, Hak-İş, DİSK’in bu hafta iki günlük Meclis turunda gündeme getirdiği ücretlerin düşmesine neden olan vergi dilimlerinde düzenleme talebi uzun zamandır gündemde.

Sendikalar, vergi tarifesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncellenmesini, ilk dilimin asgari ücretin 14 katı olmasını istiyor. Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu sendikalardan gelen bu talebi gündemine alırken bir düzenleme yapılması durumunda ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek. Böylece ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak. Vergi diliminin yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.

5 PUANLIK PRİM DESTEĞİ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında da gündeme gelen sanayi sektöründeki istihdam kaybının önlenmesi kapsamında 5 puanlık prim desteği yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, istihdam kaybı yaşanan tekstil, mobilya, hazır giyim, deri gibi sektörlerde 5 puanlık prim desteğinin 7 puana yükseltilmesi, bazı sektörlerde de 4 puana düşürülmesi gündemde.

Prim desteği, vergisini ve primini düzenli ödeyen işverene yönelik olarak 2008 yılından bu yana uygulanıyor. Prim indirimi işçiye ödenen brüt ücret üzerinden yapılıyor. Asgari ücretli işçi için aylık bin lira, prime esas kazancı tavandan yatan işçi için 7 bin 500 lira prim teşviki uygulanıyor. Her bir puanlık prim indiriminin devlete maliyeti 43 milyar lira olup prim teşvikinde yeni düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Konunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda da değerlendirilmesi bekleniyor. Prim teşvikinde değişiklik yapılması için yasal düzenleme gerekiyor.

GSS BORÇLARINA ERTELEME

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek. AK Parti konuya ilişkin yasa teklifi için çalışma başlattı. Geçen yıl da GSS borcu olanların borçları 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelenmişti. Yeni düzenlemeyle borcu bulunan vatandaşların 1 Ocak 2025’ten 31 Aralık 2025’e kadar sağlık hizmetinden yararlanmaları sağlanacak.