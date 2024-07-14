FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.07.2024 15:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 16 Temmuz'da yapılacak Kabine toplantısında! En düşük emekli maaşına düzenleme için çalışma yapılırken son dakika kök maaşa da düzenleme gelir mi? Masadaki gündem maddeleri ve en düşük maaşta en güçlü rakam neler? İşte detaylar...

Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31'lik zam oranı şekillendi. Kök maaşı 8 bin TL altında olanların ise 'sıfır zam' tehlikesi sonrası hükümet düğmeye bastı. En düşük emekli maaşı için çalışmalar başladı. Gözler 16 Temmuz Salı Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda. En düşük emekli maaşı için 12 bin TL'nin en güçlü ihtimal olduğu konuşuluyor.

KABİNE

ANA GÜNDEM EMEKLİ ZAMLARI

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü toplanacak. Milyonlarca emeklinin maaş zammı toplantının ana gündem maddesi.

iStock-912073280

Emekli zamları ve en düşük emekli maaşı hakkındaki çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve nihai kararın verilmesi bekleniyor.

market (2)

ENFLASYONLA İLGİLİ EK TEDBİRLER DE GÖRÜŞÜLECEK

HaberTürk'te yer alan habere göre, son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

13

MASADAKİ EN GÜÇLÜ RAKAM

Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Masada seçeneklerin azalması ile Maliye Bakanı Şimşek’in en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdiği ve rakamın Erdoğan’ın önüne gideceği belirtildi


Express
Serbest bölgelerden 3,3 milyar dolarlık ticaretSerbest bölgelerden 3,3 milyar dolarlık ticaret
Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı son dakika emekli zammı en düşük emekli maaşı
En Çok Okunan Haberler
Ağzından dökülen tek kelimeyle tarihe geçti: "Yeni bir sembol haline gelecek"

Ağzından dökülen tek kelimeyle tarihe geçti: "Yeni bir sembol haline gelecek"

Bodrum'daki otopark ücreti şoke etti! Ünlü isim hesabı söyleyip isyan etti

Bodrum'daki otopark ücreti şoke etti! Ünlü isim hesabı söyleyip isyan etti

"Çin'in hızı": Suikast girişiminden sadece 2 saat sonra harekete geçtiler! Trump tişörtleri satışa sunuldu: "2 binden fazla sipariş aldık"

"Çin'in hızı": Suikast girişiminden sadece 2 saat sonra harekete geçtiler! Trump tişörtleri satışa sunuldu: "2 binden fazla sipariş aldık"

Mevduat faizi şaşırttı: Merkez Bankası'nın verilerinde ortaya çıktı: İşte banka banka yeni oranlar...

Mevduat faizi şaşırttı: Merkez Bankası'nın verilerinde ortaya çıktı: İşte banka banka yeni oranlar...

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu! Enflasyon için oran verdi

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu! Enflasyon için oran verdi

Suikast girişimi dünyayı sarsmıştı! Piyasalarda "Trump" hareketliliği!

Suikast girişimi dünyayı sarsmıştı! Piyasalarda "Trump" hareketliliği!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.