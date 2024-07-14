Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31'lik zam oranı şekillendi. Kök maaşı 8 bin TL altında olanların ise 'sıfır zam' tehlikesi sonrası hükümet düğmeye bastı. En düşük emekli maaşı için çalışmalar başladı. Gözler 16 Temmuz Salı Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda. En düşük emekli maaşı için 12 bin TL'nin en güçlü ihtimal olduğu konuşuluyor.

ANA GÜNDEM EMEKLİ ZAMLARI

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü toplanacak. Milyonlarca emeklinin maaş zammı toplantının ana gündem maddesi.

Emekli zamları ve en düşük emekli maaşı hakkındaki çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve nihai kararın verilmesi bekleniyor.

ENFLASYONLA İLGİLİ EK TEDBİRLER DE GÖRÜŞÜLECEK

HaberTürk'te yer alan habere göre, son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

MASADAKİ EN GÜÇLÜ RAKAM

Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Masada seçeneklerin azalması ile Maliye Bakanı Şimşek’in en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdiği ve rakamın Erdoğan’ın önüne gideceği belirtildi



