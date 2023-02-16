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Miraç Kandili nedir, ne demek? Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Yılın ikinci kandili!

16.02.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili anlamı ve önemi 2023 yılında da merak edilen konulardan biri oldu. Müslümanların heyecanla beklediği Miraç Kandili yarın idrak edilecek. Regaip Kandili’nin ardından heyecanla beklenilen yılın ikinci kandili 17 Şubat tarihine denk geliyor. Bu anlamlı günde bolca ibadet edilecek. Peki, Miraç Kandili nedir, ne demek? Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir?

Miraç Kandili nedir, ne demek? Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Yılın ikinci kandili!

Miraç Kandili anlamı ve öneminin ne olduğu araştırılıyor. Heyecanla beklenilen yılın ikinci kandili yarın idrak edilecek. Müslümanlar Miraç Kandili gecesi bolca ibadet edecek, dualar okuyacaklar. Miraç Kandili üç ayların ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İşte Miraç Kandili anlamı ve önemi hakkında bilgiler

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

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İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

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MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

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Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

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