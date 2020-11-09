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Modern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Modern dünyada teknolojik gelişmeler, bankacılık sektöründe de dijitalleşmeyi beraberinde getiriyor. Bankacılık sektöründeki bu gelişmeler, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerine yatırımları da artırıyor. Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan İş Bankası, aynı zamanda dijital banka olma yolunda ilk adımları atan banka olması ile öne çıkıyor.

Modern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı

Dijital bankacılık, internet bankacılığı ve mobil bankacılık ile cep telefonu, tablet ve bilgisayardan internet bankası ile bireysel ve ticari bankacılık işlemlerinin yapılmasını mümkün kılıyor. Dijital bankacılık nedir sorusu için dijital bankacılık araçlarına ve uygulamalarına bakmak gerekiyor. İnternet bağlantısı olan cihazlardan, mobil uygulamalar ve web siteleri aracılığı ile yapılan dijital bankacılık işlemleri, şubeye gitmeden ve zaman kısıtlaması olmadan işlemlerinizi yapmanızı sağlıyor. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile birlikte, şubeye gitmeden yapılabilen işlemlerin sayısı da gittikçe artıyor.

Kurulduğu günden itibaren müşteri memnuniyetini ön planda tutarak geleneksel bankacılık anlayışını başarılı bir şekilde ilerleten İş Bankası, dijital bankacılığa da büyük önem veriyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, bu alanda daha büyük adımlar için bankanın en büyük fonunu ayırdıklarını belirtiyor. Dijital bankacılık üzerine çalışmaları ile Hakan Aran, bankacılık sektöründe isminden söz ettiren başarılı bir yönetici olarak öne çıkıyor.
Bankacılıkta Yeni Dönem: Şubesiz Bankacılık

Mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile yapılan tüm bankacılık işlemleri şubesiz bankacılık olarak adlandırıyor. Hakan Aran, hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek ve kullanıcıların her geçen gün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için dijital bankacılığın önemini vurguluyor. İnternet bankacılığı ve cep bankacılığı kullanım oranlarının %95’e kadar yükseldiğini ve 65 yaş üstü kullanıcıların da artık bu sisteme ayak uydurduğunu belirtiyor.

Bankacılık sektöründe olduğu gibi gıda, giyim gibi diğer sektörlerin de giderek dijitalleşmesi ile bilişim sektörüne verilen önem de artıyor. Özellikle 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen pandemi ile birlikte hızlı dijitalleşme ve inovasyon kaçınılmaz oluyor. 7/24 işlem yapabildiğiniz ve şubeye gitmenizi gerektirmeyen şubesiz bankacılık temassız para çekme ve ödemeler, karekod kullanımı, mobilden para yatırma ya da döviz alımı ve daha birçok işlem için zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, şubesiz bankacılık konusunda genel olarak oldukça ileri bir seviyeye gelindiğini ve geliştirmelerin devam ettiğini belirtiliyor. Mevcut birçok işlemi şubeye gitmeden yapmanıza olanak sağlayan dijital bankacılık, ıslak imza işlemleri için de bir çözüm bulmaya çalışıyor.
Teknolojik Gelişmeler ve İş Bankası

Dijital bankacılığın öncülerinden İş Bankası internet şubesi, İşCep ve Maximum Mobil uygulamaları ile müşterilerinin bankacılık işlemlerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmasına olanak sağlıyor. Hakan Aran, mobil bankacılık uygulamaları ile pandemi sürecini de en iyi şekilde atlattıklarını belirtiyor.

2008 yılından bu yana İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Aran, 2020 yılının teknolojik gelişmeler açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ve bu dönemde kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek ve dijital banka olma yolunda daha fazla yatırım yapılması gerektiği söylüyor.

Hakan Aran İş Bankası’nın dijital bankacılık alanında geliştirmelere altyapı ve veri geliştirme çalışmaları ile devam ettiğini belirtiyor. Aran, bu alanda girişimcilerin desteklenmesinin ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesinin önemini vurguluyor.

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