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Moody's Fransa'ya yönelik periyodik incelemesini tamamladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notlarına yönelik periyodik incelemesini tamamladığını bildirdi.

Moody's Fransa'ya yönelik periyodik incelemesini tamamladı

Moody's'ten yapılan açıklamada, Fransa'nın "Aa3" olan kredi notunun, zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi ile güçlü kamu kurumları tarafından desteklendiği ifade edilerek, parçalı parlamento yapısı, siyasi ve sosyal istikrarsızlık, yüksek ve artan borç yükü ile borç karşılama metriklerindeki zayıflamanın temel kredi zorluklarını oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, önceki incelemeden bu yana ekonomik büyümenin yavaşlaması ve bütçe açığının artması nedeniyle Fransa'nın borç yükünün beklentilerin üzerine çıktığı aktarıldı.

Bu sürede, devlet tahvili faizlerinin beklenenden daha hızlı yükseldiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca mali konsolidasyon çabalarını kısıtlayabilecek geniş çaplı sosyal protestoların patlak verdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Aa3 notu, 2027 yılı için bütçe açığını azaltmaya yönelik bir bütçenin kabul edileceği, finansman maliyetlerinin ve toplumsal gerilimlerin ise önümüzdeki birkaç ay içinde bir miktar hafifleyeceği varsayımına dayanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"BÜTÇE SÜRECİ PROTESTOLARLA AYNI DÖNEME DENK GELDİ"

Fransa'da 2027 yılına dair bütçe sürecinin son yılların en kapsamlı toplumsal protestolarıyla aynı döneme denk geldiğine değinilen açıklamada, zorlu siyasi ve sosyal koşullara rağmen bütçe açığını azaltacak bir düzenlemenin kabul edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin 2026'da yüzde 5,4 olan bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının, gelecek yıl yüzde 5,2'ye gerilemesinin öngörüldüğü bildirildi.

Kamu maliyesinin güçlendirilmesi için 2027'deki cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra da önemli ve sürdürülebilir mali çabalara ihtiyaç duyulacağı vurgulanan açıklamada, toplumsal gerilimler, muhtemelen parçalanmış kalmaya devam edecek siyasi ortam ve zayıf büyüme nedeniyle hızlı bir mali konsolidasyonun zor olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın devlet tahvili getirilerinde son aylardaki keskin artışın, borç ödeme kapasitesine ilişkin riskleri artırdığı belirtildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün "negatif" olmasının, siyasi istikrarsızlığın mali sorunların çözümünü zorlaştırma riskini yansıttığı ifade edilen açıklamada, kamu maliyesindeki bozulmayı önleyecek önlemlerin alınamamasının temel kredi göstergelerinde daha hızlı bir zayıflamaya yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, incelemenin yeni bir kredi notu kararı anlamına gelmediği bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Fransa Moody's
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