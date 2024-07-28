Moody's kararını verdi: Koç Holding'den kredi notu açıklaması!

Koç Holding, Moody's'in Türkiye kararının ardından şirketin de kredi notunun artırıldığını duyurdu. Kredi notuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da açıklama yapıldı.

KAP'a yapılan açıklamada, Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmasını takiben şirketin kredi notunun arttığını belirtti.

Açıklamada, "Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmasını takiben, Şirketimizin uzun vadeli kredi notu B2'den Ba3'e yükseltilmiş ve görünüm pozitif olarak korunmuştur. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.