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Moody's’ten korkutan uyarı: Bankalar tehlike altında!

08.02.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan piyasalar için kritik bir açıklama yapıldı. Buna göre ABD'deki faiz artırımlarının yüksek dolarizasyonun olduğu gelişmekte olan piyasalarda bankaları vurabileceği kaydedildi.

Moody's’ten korkutan uyarı: Bankalar tehlike altında!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, kalkınmakta olan ekonomiler arasında dolarizasyonun en yüksek olduğu Latin Amerika ve gelişmekte olan Avrupa'daki bankaların, zayıf yerel para, artan mevduat çekişlerine karşı kırılgan olduklarını savundu.

Moody's, Fed'in faiz artırımlarının gelişmekte olan piyasalara sermaye akışlarını yavaşlatmasının, ülkelerin para birimlerini ve ekonomik büyümelerini zayıflatmasının, yüksek şekilde dolarize bankalarda kredi riskini tetiklemesinin büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Yayınlanan araştırma notunda, "Yüksek miktarda döviz cinsinde kredileri ve mevduatları olan bankalar yerel para birimlerinin değerleri keskin şekilde düştüğünde kredi zararlarında bir artışa, karlılıkları ve likidite üzerinde baskıya kırılgan hale gelirler" ifadelerini kullanan Moody's, "Kendilerini korumaya almamış borçluların döviz cinsinden kredileri geri ödemeleri daha zor hale gelir ve mevduat sahipleri fonlarını çekmeye eğilimli olurlar. Yüksek miktarda dolarizasyon aynı zamanda kriz zamanlarında finansal istikrarı tehdit eder" dedi.


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