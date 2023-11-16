MOTORİN-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıtta değişim hızına yetişilemiyor! İndirim sonrası bu kez 1.15 TL’lik zam

Son dakika: Mazot fiyatı ve benzin fiyatı için yeni zam, indirim var mı? Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile araç sahiplerinin en çok merak ettiği sorulardan biri bu oldu. Geçtiğimiz gün motorine indirim gelmişti. Ancak akaryakıt fiyatları için bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte 16 Kasım Perşembe 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeleri...

MAZOT FİYATI DEĞİŞTİ

Motorin fiyatları geçtiğimiz gün 1 lira 64 kuruşluk indirim ile 36 TL seviyelerine çekilmişti. Ancak bugünden itibaren mazot fiyatı için 1 lira 15 kuruşluk zam litre fiyatlarına yansıdı.

Böylece fiyatlar ortalama olarak yarından itibaren Ankara'da 38,14 TL, İstanbul'da 37,56 TL ve İzmir'de 38,30 TL'den satılmaya başlandı. Benzin fiyatı içinse bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

16 KASIM 2023 PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 34,52 TL

Motorin: 37,56 TL

LPG (Otogaz): 18,24 TL

ANKARA

Benzin: 35,14 TL

Motorin: 38,14 TL

LPG (Otogaz): 18,66 TL

İZMİR

Benzin: 35,24 TL

Motorin: 38,30 TL

LPG (Otogaz): 18,31 TL

PETROL FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜYOR

Önceki gün 83,7 dolara yükselerek kuvvetli bir görünüm sergileyen Brent petrolde dün ise kırılgan bir eğilim hakimdi. Özellikle ABD’de ham petrol stoklarının artış göstermesinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu gmrüldü. Dün açıklanan makroekonomik veriler ise oldukça karışık bir tablo çizdi. Bu kapsamda ÜFE rakamı piyasa beklentisine kıyasla daha sert bir geri çekilmeye işaret ederken perakende satışlar ise dirençli bir tablo ortaya koydu. Bu gelişmelerle brent petrol yeniden yüzde 1’lik değer kaybı ile 80 dolar sınırına çekildi. Ham petrol de 76 dolar seviyesinde hareket ediyor.









