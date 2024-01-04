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  4. Motorin, benzin, otogaz… Akaryakıta 3’ü 1 arada zam! 1 depo 2.013 TL’ye dolacak (4 Ocak Perşembe güncel benzin-mazot LPG fiyatı)

Motorin, benzin, otogaz… Akaryakıta 3’ü 1 arada zam! 1 depo 2.013 TL’ye dolacak (4 Ocak Perşembe güncel benzin-mazot LPG fiyatı)

04.01.2024 09:05 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin olmak üzere araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Akaryakıtta ÖTV oranlarının artmasının ardından hem mazot, hem benzin hem de otogaz fiyatları zamlandı. Litre fiyatları yeniden 40 lira seviyesine yükseldi. İşte 4 Ocak 2024 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyatları…

Motorin, benzin, otogaz… Akaryakıta 3’ü 1 arada zam! 1 depo 2.013 TL’ye dolacak (4 Ocak Perşembe güncel benzin-mazot LPG fiyatı)

Petrol fiyatları Libya'daki arz kesintileri ve Orta Doğu'daki saldırıların önemli ham petrol üretim bölgesindeki gerilimi artırmasıyla Çarşamba günü yüzde 3'ten fazla yükseldikten sonra yükselişe devam etti. Brent petrol 79 dolara kadar yükseldi. Diğer yandan ise dolar/TL kuru da 30 TL’ye doğru hareketlerine devam ediyor. Akaryakıt fiyatları üzerinde hali hazırda endişe yaratan bu gelişmeye, bir de 6 aylık Yİ-ÜFE oranlarının belli olması eklendi. Akaryakıtta ÖTV oranları yüzde 25,6 arttı. Bu gelişme sonrası hem benzin hem motorin (mazot) hem de otogaza (LPG) zam geldi. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

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AKARYAKITA 3’LÜ ZAM

1 litre benzin ÖTV tutarı 7,52 liradan 9,82 liraya yükseldi. Benzin grubunda 2,31 TL’lik zam araç sahiplerine yansıtıldı. 1 litre motorin ÖTV tutarı da 7,05 liradan 9,21 liraya yükseldi. Mazot fiyatı ÖTV artışı sonrası 2,17 TL zamlandı. Otogaz grubunda ise 1,00 TL ÖTV fiyat artışı meydana geldi.

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2 BİN 13 LİRAYA DOLACAK

İstanbul’da benzinli 50 litrelik hacme sahip bir otomobilin deposu 1.839 liraya, Ankara’da 1.873 liraya, İzmir’de 1.882 liraya dolabilecek. İstanbul’da motorin kullanılan bir otomobilin deposunu doldurmak için ise 1.968 lira, Ankara’da 1.982 liraya, İzmir’de ise 2 bin 13 liraya doldurulabilecek.

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4 OCAK 2024 PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

  • Benzin: 36,79 TL – 36 -84 TL
  • Motorin: 39,24 TL – 39,30 TL
  • LPG (Otogaz): 19,26 TL – 19,71

ANKARA

  • Benzin: 37,52 TL
  • Motorin: 39,91 TL
  • LPG (Otogaz): 19,68 TL

İZMİR

  • Benzin: 37,66 TL
  • Motorin: 40,17 TL
  • LPG (Otogaz): 19,33 TL

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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