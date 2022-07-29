MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 29 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

Motorin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle 29 Temmuz 2022 Cuma günü de iarama motorlarında sorgulanıyor. Bu hafta peş peşe yapılan indirim açıklamaları sebebiyle akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki 29 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş

Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22,23

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22,38

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22,38

LPG NE KADAR?

İstanbul'da LPG fiyatı: 10.79 TL/LT

Ankara'da LPG fiyatı: 11.05 TL/LT

İzmir'de LPG fiyatı: 10.73 TL/LT

