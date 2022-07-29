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MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 29 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

29.07.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta akaryakıt fiyatları ile ilgili üst üste gelen 2 indirim gelişmesinin ardından vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. 29 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 29 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

Motorin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle 29 Temmuz 2022 Cuma günü de iarama motorlarında sorgulanıyor. Bu hafta peş peşe yapılan indirim açıklamaları sebebiyle akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki 29 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş

Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

Benzine zam mı geldi?

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22,23

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22,38

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22,38

LPG NE KADAR?

İstanbul'da LPG fiyatı: 10.79 TL/LT

Ankara'da LPG fiyatı: 11.05 TL/LT

İzmir'de LPG fiyatı: 10.73 TL/LT

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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