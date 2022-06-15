MOTORİN FİYATI SON DURUM! 15 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları! 15 Haziran 2022 Çarşamba

Motorin fiyatları 15 Haziran Çarşamba, yani haftanın üçüncü günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. EPGİS, motorine 2.60 TL zam geleceği haberlerini Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar 15 Haziran 2022 Çarşamba günü motorine zam geldi mi? 15 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 15 Haziran 2022 Çarşamba, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

MOTORİN FİYATI 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

8 Haziran'da gelen zamla İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27.89 TL oldu.

8 Haziran'da gelen zam ile birlikte motorinin fiyatı, İzmir'de 26 TL'ye, Ankara'da ise 25,99 TL'ye yükselmiş oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. 8 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

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Ankara'da 8 Haziran'dan bu yana motorinin litresi 28.01 TL'ye satılıyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.

İZMİR'DEN BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

