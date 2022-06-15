MOTORİN FİYATI SON DURUM! 15 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları! 15 Haziran 2022 Çarşamba

Motorin fiyatları 15 Haziran Çarşamba, yani haftanın üçüncü günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. EPGİS, motorine 2.60 TL zam geleceği haberlerini Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar 15 Haziran 2022 Çarşamba günü motorine zam geldi mi? 15 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 15 Haziran 2022 Çarşamba, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
8 Haziran'da gelen zamla İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27.89 TL oldu.
8 Haziran'da gelen zam ile birlikte motorinin fiyatı, İzmir'de 26 TL'ye, Ankara'da ise 25,99 TL'ye yükselmiş oldu.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. 8 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.
Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı.
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL
Ankara'da 8 Haziran'dan bu yana motorinin litresi 28.01 TL'ye satılıyor.
Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.
Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.
İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.
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