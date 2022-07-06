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MOTORİN FİYATI SON DURUM! 6 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

06.07.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Dün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yapılan zam geri çekildi. Peki 6 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATI SON DURUM! 6 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle vatandaşlar 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü de internette araştırma yapıyor. Öte yandan benzinde 6 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen 96 kuruşluk zam geri çekildi. Peki 6 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 6 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 TL oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?


Ankara'da 30,11'tl'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 30.11 TL'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 25.17 TL

Ankara: 25.29 TL

İzmir: 25.29 TL

Benzine zam mı geldi?

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

Benzine zam mı geldi?

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Benzin fiyatlarına zam gelecek mi?Benzin fiyatlarına zam gelecek mi?
Benzine zam gelecekti! Flaş gelişme...Benzine zam gelecekti! Flaş gelişme...
Altın, dolar ve euro için flaş yorum! Altın, dolar ve euro için flaş yorum!
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