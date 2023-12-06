MOTORİN FİYATLARI SON DAKİKA: Petroldeki 4 günlük düşüş mazota indirim getiriyor! Bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişecek (6 Aralık Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika: Motorin (mazot) ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları, ABD ihracatının arz fazlası endişelerini arttırmasıyla dört gündür düşüşünü sürdürüyor. Dolar/TL kuru yüksel kalsa da petroldeki düşüş akaryakıt fiyatları için indirimi beraberinde getirmeyi başardı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, motorin fiyatları için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.34 TL indirim gelecek. Benzin fiyatı için şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

İNDİRİM SONRASI MAZOT FİYATLARI NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte motorin litre fiyatları yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 TL'ye, Ankara'da 36,92 TL'ye, İzmir'de 37,13 TL'ye gerileyecek.

Benzin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 34,58 TL, Ankara'da 35,26 TL, İzmir'de 35,40 TL seviyesinde bulunuyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Petrol fiyatları, ABD'nin ihracat artışı ve OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerin arz fazlası endişelerini artırmasıyla dört günlük düşüşün ardından sakinleşti. Brent petrol 4 gündür yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolar seviyelerinde yer aldı.







