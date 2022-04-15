Motorin fiyatları için indirim beklentisi sürerken, konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brent petrol 15 Nisan 2022 Cuma günü uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor. Peki Motorin ve benzin fiyatına zam mı geliyor? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak? 15 Nisan 2022 Cuma gününe ilişkin ayrıntılar haberimizde.

MOTORİN VE BENZİN FİYATINA ZAM MI GELİYOR?

15 Nisan Cuma (bugün) brent petrol fiyatı, 111 dolardan işlem görüyor.

Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 79 kuruşluk zam geleceği iddia edildi.

12 Nisan Salı günü motorinde 1,04 TL fiyat indirimi gelmişti.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 15 NİSAN 2022 CUMA

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 15 NİSAN 2022 CUMA

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 15 NİSAN 2022 CUMA

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

