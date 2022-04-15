Motorin fiyatları için indirim beklentisi sürerken, konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brent petrol 15 Nisan 2022 Cuma günü uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor. Peki Motorin ve benzin fiyatına zam mı geliyor? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak? 15 Nisan 2022 Cuma gününe ilişkin ayrıntılar haberimizde.
15 Nisan Cuma (bugün) brent petrol fiyatı, 111 dolardan işlem görüyor.
Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 79 kuruşluk zam geleceği iddia edildi.
12 Nisan Salı günü motorinde 1,04 TL fiyat indirimi gelmişti.
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum