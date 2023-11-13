Motorine 1,64 liralık indirim! Petrolde kayıp üçüncü haftada: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor (13 Kasım Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Brent ham petrolü, küresel talebe ilişkin artan endişeler ve Orta Doğu’daki gerilimin risk priminin gevşemesi nedeniyle son üç hafta içinde yaklaşık yüzde 12 değer kaybettikten sonra varil başına 81 doların altına düştü. ABD ham petrolü 76 dolar civarında işlem gördü. Bu gelişmeler akaryakıt fiyatları üzerinde fiyat değişikliğine yol açtı. Motorin litre fiyatları bu geceden itibaren değişecek. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi il il güncel benzin-mazot fiyatı…

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı. Ancak motorin fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişiyor. Mazot litre fiyatı için 1,64 liralık indirim gece yarısından itibaren tabelaya yansıyacak.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

LİTRE FİYATLARI 36 TL SEVİYESİNE ÇEKİLECEK

İndirimin ardından ortalama motorin fiyatları litre başına İstanbul’da 36,55 TL, Ankara’da 37,14 TL ve İzmir’de ise 37,25 TL’ye gerileyecek.

13 KASIM 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 34,52 TL

Motorin: 38,05 TL

LPG (Otogaz): 18,24 TL

ANKARA

Benzin: 35,14 TL

Motorin: 38,64 TL

LPG (Otogaz): 18,66 TL

İZMİR

Benzin: 35,24 TL

Motorin: 38,75 TL

LPG (Otogaz): 18,31 TL







