Motorine indirim! 7 Aralık 2023 benzin ne kadar, motorin kaç TL? Araç sahipleri dikkat, yeniden 36 TL seviyesine geriledi

Uzun süredir sessizliğini koruyan benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilirken bugün (7 Aralık 2023 Perşembe) son dakika gelişmesi yaşandı. Brent petrolde yaşanan dalgalanmayla motorinin litre fiyatında 1 TL 34 kuruşluk indirim yapıldı. Basında yer alan haberler sonrası benzin ve mazot fiyatları merak konusu oldu. İşte, 7 Aralık 2023 Perşembe günü benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 34 kuruş indirim uygulanacak.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.

İNDİRİM SONRASI GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (7 ARALIK 2023)

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 liraya, Ankara'da 36,92 liraya, İzmir'de 37,13 liraya geriledi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 lira, Ankara'da 35,26 lira, İzmir'de 35,40 lira seviyesinde bulunuyor.







