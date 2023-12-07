Motorine indirim! 7 Aralık 2023 benzin ne kadar, motorin kaç TL? Araç sahipleri dikkat, yeniden 36 TL seviyesine geriledi

Uzun süredir sessizliğini koruyan benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilirken bugün (7 Aralık 2023 Perşembe) son dakika gelişmesi yaşandı. Brent petrolde yaşanan dalgalanmayla motorinin litre fiyatında 1 TL 34 kuruşluk indirim yapıldı. Basında yer alan haberler sonrası benzin ve mazot fiyatları merak konusu oldu. İşte, 7 Aralık 2023 Perşembe günü benzin ve motorin fiyatlarında son durum...
Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 34 kuruş indirim uygulanacak.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.
Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 liraya, Ankara'da 36,92 liraya, İzmir'de 37,13 liraya geriledi.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 lira, Ankara'da 35,26 lira, İzmir'de 35,40 lira seviyesinde bulunuyor.