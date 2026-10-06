Motorine indirim geldi: Tabela değişti! 6 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi son dakika! Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken motorine büyük bir indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 6 Ekim 2026 Salı ne kadar? İşte motorin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 6 Ekim 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle beraber motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 4,95 TL'lik indirim oldu. İndirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 EKİM 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 84.70 TL

Motorin: 90.20 TL

LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 84.50 TL

Motorin: 90.00 TL

LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.70 TL

Motorin: 91.30 TL

LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.90 TL

Motorin: 91.50 TL

LPG: 41.20 TL