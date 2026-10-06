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Motorine indirim geldi: Tabela değişti! 6 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatlarında son olarak yeni bir indirim yaşandı. Motorine indirim geldi. İşte 6 Ekim 2026 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin indirimi...

Motorine indirim geldi: Tabela değişti! 6 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Motorin indirimi son dakika! Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken motorine büyük bir indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 6 Ekim 2026 Salı ne kadar? İşte motorin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 6 Ekim 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim geldi: Tabela değişti! 6 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle beraber motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 4,95 TL'lik indirim oldu. İndirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Motorine indirim geldi: Tabela değişti! 6 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 EKİM 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim geldi: Tabela değişti! 6 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 84.70 TL
Motorin: 90.20 TL
LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 84.50 TL
Motorin: 90.00 TL
LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.70 TL
Motorin: 91.30 TL
LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.90 TL
Motorin: 91.50 TL
LPG: 41.20 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
90.12
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.64
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.39
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları motorin indirim
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