Motorine indirim geldi: Tabela değişti! 6 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi son dakika! Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken motorine büyük bir indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 6 Ekim 2026 Salı ne kadar? İşte motorin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 6 Ekim 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle beraber motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 4,95 TL'lik indirim oldu. İndirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 84.70 TL
Motorin: 90.20 TL
LPG: 41.20 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 84.50 TL
Motorin: 90.00 TL
LPG: 40.60 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 85.70 TL
Motorin: 91.30 TL
LPG: 41.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 85.90 TL
Motorin: 91.50 TL
LPG: 41.20 TL
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