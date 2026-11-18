Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken motorinde indirim beklentisi oluştu. Peki, motorine ne kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 18 Kasım 2026 Çarşamba ne kadar? İşte motorin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 18 Kasım 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine geçtiğimiz hafta 3 lira 54 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak motorine beklenen indirim gerçekleşmemişti. Son olarak motorinde de bir indirim beklentisi oluştu.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Dün gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geçen hafta benzine 3 TL 54 kuruş indirim yapıldı, motorine indirim sınırdan döndü. Bu hafta sıra motorine geldi. Sektörden güvenilir kaynaklar: ''Motorine, perşembe ya da cuma indirim göründü. Küresel piyasalarda düşüş devam ederse indirim kesin gibi.''" ifadelerini kullandı.

Sektör kaynaklarına göre, fiyatlarda düşüşün devamı durumunda, cuma günü motorine indirim gündeme gelebilir. Tutarın değişebileceği, en az 3-4 TL'lik indirimin yansıyabileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 KASIM 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 71.30 TL

Motorin: 95.30 TL

LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 71.10 TL

Motorin: 95.20 TL

LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.30 TL

Motorin: 96.40 TL

LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.50 TL

Motorin: 96.70 TL

LPG: 50.70 TL