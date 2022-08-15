Motorine zam gelecek mi? 15 Ağustos motorin ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira?

Motorin fiyatları zam haberleri sonrası 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında "15 motorin benzin ne kadar, kaç TL?", "Benzin kaç lira?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı ile 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
10 Ağustos Çarşamba gecesi motorin fiyatına 1 TL indirim uygulanmıştı. 11 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren 81 kuruşluk artış gerçekleşti.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.
Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.
İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.
İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL
Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL
Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.
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