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Motorine zam gelecek mi? 15 Ağustos motorin ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira?

15.08.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve basında yer alan haberler sonrası 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü çok sayıda vatandaş arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre 15 Ağustos Pazartesi gecesi mazota zam gelecek. Peki 15 motorin benzin ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İşte 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin fiyatları...

Motorine zam gelecek mi? 15 Ağustos motorin ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira?

Motorin fiyatları zam haberleri sonrası 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında "15 motorin benzin ne kadar, kaç TL?", "Benzin kaç lira?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı ile 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 AĞUSTOS 2022 MOTORİN FİYATI NE KADAR?

10 Ağustos Çarşamba gecesi motorin fiyatına 1 TL indirim uygulanmıştı. 11 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren 81 kuruşluk artış gerçekleşti.

benzin

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.

benzinn

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

benzin3

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

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Benzin fiyatlarına büyük zamBenzin fiyatlarına büyük zam
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