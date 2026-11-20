Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorinin litre fiyatına 6,50 TL'lik gelen indirim sonrası gözler benzine çevrilmişti. Araç sahiplerini sevindiren haber geldi.

BENZİNE BU GECE YARISI İNDİRİM GELİYOR!

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından, "Motorinin ardından benzine de indirim göründü. Benzine, bu gece yarısı 1 TL 86 kuruş indirim bekleniyor." diyerek gelecek indirim tutarını paylaştı.

Pompaya yansıyacak 1,86 TL’lik indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 70 liranın altına inecek.

İndirim sonrası ortalama benzin fiyatları şöyle olacak;

**İstanbul: 69,44 TL

Ankara: 70,44 TL

İzmir: 70,64 TL

*Doğu İlleri: 72,14 TL**

MOTORİN 90 TL'NİN ALTINA GERİLEDİ

Motorinin litre fiyatına 6 lira 58 kuruşluk indirim, 19 Kasım Perşembe gününü 20 Kasım Cuma gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli oldu. Son indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul ve Ankara’da 90 TL’nin altına geriledi.

Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da 20 Kasım 2026 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71.30 TL

Motorin: 88.80 TL

LPG: 50.70 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71.10 TL

Motorin: 88.70 TL

LPG: 50.10 TL

Ankara:

Benzin: 72.30 TL

Motorin: 88.90 TL

LPG: 50.79 TL

İzmir:

Benzin: 72.50 TL

Motorin 90.20 TL

LPG: 50.70 TL