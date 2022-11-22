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MSB 18 ilde 1098 işçi alımı yapıyor! Başvurular için elinizi çabuk tutun! İşte MSB personel alım başvuru şartları!

22.11.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni duyuruda 18 farklı ilde 1098 işçi alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR üzerinden başvuruların kabul edildiği MSB personel alım ilanına yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, MSB personel alım başvuruları ne zaman sona eriyor? İlana başvuru şartları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

MSB 18 ilde 1098 işçi alımı yapıyor! Başvurular için elinizi çabuk tutun! İşte MSB personel alım başvuru şartları!

MSB 2022 yılı personel alım ilanını yayınladı. Heyecanla beklenen yeni işçi alımlarına dair detaylar da belli oldu. En az İlköğretim mezunu ve Lise mezunu olacak şekilde alımların yapılacağı ilana başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden özgeçmiş oluşturarak açılan ilanlara müracaat etmesi yeterli oluyor. Başvurular için elinizi çabuk tutmanızda fayda var. İşte MSB personel alım başvuru şartları!

**MSB 18 İLDE 1098 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için güncel bir ilan yayınladı. İlana göre başvuru işlemleri 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

MSB işçi alımı için KPSS şartı yok. İlkokul ve lise mezunu adaylar açılan kadrolara başvuru yapma hakkına sahipler. Adayların alım yapılacak meslekle ilgili sertifikalara ve belgelere sahip olması şartı aranıyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra 8 Aralık’ta yapılacak kura sonucunda göre adaylar sözlü veya uygulamalı sınavlara çağrılacaklar.

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**MSB HANGİ İLLERDE ALIM YAPACAK?

Milli Savunma Bakanlığı; İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde personel alımı yapacak.

**MSB PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanında, meslek ve pozisyona göre başvuran kişilerde farklı nitelikler aransa da genel başvuru şartları şu şekilde sıralandı;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

  • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

  • Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

  • Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

  • Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

  • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

  • Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

  • Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

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**MSB PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlanda yayınlanan şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını Milli Savunma Bakanlığı’na iletebilirler.

**MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından gerçekleştirilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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