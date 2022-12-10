MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1115 personel alınacak! İşte 2022 MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi...

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'na bin 115 işçi alımı yapılacak. Bilindiği üzere 21 Kasım'da başlayan başvuru süreci 25 Kasım'da sona ermişti. Çekiliş ise 8 Aralık'ta yapıldı. MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları merak konusu oldu. İşte 2022 MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi...

MSB İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSB işçi alımı kura çekilişi 8 Aralık'ta yapıldı.

MSB kura çekilişi sonuçları MSB personel temin sayfası üzerinden öğrenilebiliyor.

Başvuruda bulunan adaylar aşağıdaki bağlantıya T.C kimlik no ve doğrulama kodu girerek kura sonuçlarına erişebilmektedir.

MSB İŞÇİ ALIM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılan açıklamaya göre kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

MSB HANGİ İLLERE İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı gerçekleştirecek.

