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MSB işçi alımı KURA SONUÇLARI nasıl öğrenilir? Milli Savunma Bakanlığı kura sonuçları KAZANANLAR isim listesi açıklandı mı?

08.12.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB işçi alımı KURA SONUÇLARI için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Savunma Bakanlığı, farklı illerde toplam 1.115 işçi alımı yapacak. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bugün saat 10:30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, MSB işçi alımı KURA SONUÇLARI açıklandı mı? MSB kura sonucu KAZANANLAR isim listesi nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

MSB işçi alımı KURA SONUÇLARI nasıl öğrenilir? Milli Savunma Bakanlığı kura sonuçları KAZANANLAR isim listesi açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura sonuçları merak ediliyor. MSB tarafından yapılan duyuru kapsamında toplamda 18 şehirde 89 farklı meslekten 1.115 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı ve başvurular 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında kabul edilmişti. Bugün ise MSB kura çekilişi yapılacak. Peki, MSB işçi alımı KURA SONUÇLARI nasıl öğrenilir? MSB kura sonucu KAZANANLAR isim listesi açıklandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

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SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecek.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

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