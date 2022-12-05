MSB kura çekimi ne zaman yapılacak? Bakanlığa 1.115 işçi alınacak! İşte 2022 MSB kura çekim tarihi!

MSB kura çekim tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı, 21-25 Kasım tarihleri arasında 89 meslek grubunda alımlar için başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB kura çekimleri 8 Aralık Perşembe günü saat 10:30’da yapılacak.

Kura noter huzurunda gerçekleştirilecek.

MSB personel alımı kura çekilişi sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste bakanlığın web sitesinde yayımlanacak. Personel alımıyla ilgili liste kura çekiminden önce açıklanacak.

MSB'den sonuçların açıklanma tarihi konusunda henüz açıklama yapılmadı.

MSB'den konuya ilişkin açıklamada bulunulduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak.

MSB'den yapılan açıklamaya göre adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden belirlenecek.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı olan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle ilgili ilanda bahsi geçen açık iş gücü sayısında asil ve aynı rakamda yedek aday belirlenecek.

Sınav sonucu bakanlığın internet sitesinde erişime açılacak.

