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MSB KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB işçi alım kurası saat kaçta? Geri sayım başladı

07.12.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 18 şehirde 89 farklı meslekten 1115 personel alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden başvuruların yapıldığı işçi alımında gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, MSB KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB işçi alım kurası saat kaçta? Geri sayım başladı...

MSB KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB işçi alım kurası saat kaçta? Geri sayım başladı

MSB personel alımı için kura çekim heyecanı başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 18 şehirde 89 farklı meslekten 1115 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. İlana başvurular 21 ile 25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura sonucu nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

işkur

MSB KURASI İÇİN GERİ SAYIM!

Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için ilan yayınladı. İlana başvurular 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında kabul edildi.

MSB işçi alım kurası, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacak.

MSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

MSB kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

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