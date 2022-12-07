MSB KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB işçi alım kurası saat kaçta? Geri sayım başladı

MSB personel alımı için kura çekim heyecanı başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 18 şehirde 89 farklı meslekten 1115 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. İlana başvurular 21 ile 25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura sonucu nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

MSB KURASI İÇİN GERİ SAYIM!

Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için ilan yayınladı. İlana başvurular 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında kabul edildi.

MSB işçi alım kurası, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacak.

MSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

MSB kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

