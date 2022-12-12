MSB kura sonuçları isim listesi: MSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Personel temin sorgulama sayfası

MSB kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvurularının ardından gözler kura tarihine çevrilmişti. Başvurular kasım ayında tamamlandı. MSB kura çekimi ise noter huzurunda Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 8 Aralık'ta yapıldı.

MSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSB işçi alımı kura çekilişi 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30’da noter huzurunda yapıldı. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait listenin Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacağı duyurulmuştu.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ



Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır.

Belge kontrolü tarihleri ve yerleri Millî Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.



