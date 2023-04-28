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MSB PERSONEL ALIMI 2023: MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 30 bin 62 personel alımı branş dağılımı

28.04.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB personel alımı tarihi ve başvurular için istenen şartlar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması sonrası merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre bakanlığa 30 bin 62 personel alımı gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette Milli Savunma Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, MSB personel alımı ne zaman, MSB personel alımı başvuru şartları neler?

MSB PERSONEL ALIMI 2023: MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 30 bin 62 personel alımı branş dağılımı

MSB personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bakan Akar, bu sene 30 bin 62 personel alınacağını aktardı. MSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte, MSB personel alımı başvuruları hakkında detaylar...

MSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

MSB personel alımı başvuruları konusunda henüz tarih açıklamasında bulunulmadı.

MSB personel alımı başvuruları için detaylı bilgi geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MSB'YE 30 BİN 62 PERSONEL ALINACAK

MSB 30 bin 62 personel alımı hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."


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