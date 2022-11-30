MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSB işçi alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 18 ilde 1115 personel alımı doğrultusunda 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında başvurular tamamlandı. Başvuruda bulunan adayların genel ve özel başvuru şartları ile birlikte mesleki yeterlilik belgesi ve ustalık belgesine sahip olması şartları değerlendirilecek. Peki MSB işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

Buna göre; MSB personel alımı başvuru sonuçlarının 8 Aralık tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.



