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MSB personel alımı ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? Bakan Akar açıkladı: 30 bin 62 personel alınacak!

26.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB personel alımı tarihi ve şartları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yıl içinde bakanlığa 30 bin 62 personel alınacağını duyurmasının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Bakan Akar tarafından yapılan açıklamanın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, MSB personel alımı ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir?

MSB personel alımı ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? Bakan Akar açıkladı: 30 bin 62 personel alınacak!

MSB personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı. Bakan Akar, yıl içinde bakanlığa 30 bin 62 personel alınacağını ifade etti. MSB personel alımı tarihi ve şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Bakan Akar tarafından yapılan MSB personel alımı açıklaması...

MSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

MSB personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığa bu yıl 30 bin 62 personel alımı yapılacağını duyurdu ve 2 Nisan tarihine dikkat çekti.

Bakanlık olarak bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapacaklarını belirten Bakan Akar, sürecin başladığını ve uygulamaların devam ettiğini söyledi.

BAKAN AKAR'DAN MSB PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Bakan Akar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”

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