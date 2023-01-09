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MSB personel alımı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Bakanlığı 16 bin personel alımı yapacak

09.01.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı başvuru şartları ve tarihleri için araştırmalar hız kazandı. MSB personel alımı ile ilgili müjdeli haber geldi. Bakanlık tarafından geçtiğimiz yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alımı yapmıştı. Bu yıl ise 16 bin alım yapılacak. Peki, MSB personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

MSB personel alımı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Bakanlığı 16 bin personel alımı yapacak

MSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuruları belirli tarihlerde yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı’na bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınmasının planlandığı haberi gündemde yer alıyor. İşte yapılan son alımlarda açıklanan başvuru şartları

MSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’na bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınmasının planlandığı haberi gündemde yer alıyor. Henüz alımların başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı.
Alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bakanlık geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alımı yapmıştı.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Henüz yeni alımların başvuru şartları belli olmazken son yapılan alımlarda aranan şartlar şu şekildeydi:
Türk vatandaşı ve erkek olmak,
En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar),
Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

msb-personel-alımı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

milli-savunma-bakanlığı

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

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