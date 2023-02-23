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MSÜ sınavı 2023 ne zaman? MSÜ başvuruları devam ediyor mu, geç başvurular ne zaman bitiyor?

23.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavı 2023 tarihi ve başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılacak olan ÖSYM takvimini merak ediyorlar. Peki, MSÜ sınavı 2023 ne zaman? MSÜ başvuruları devam ediyor mu, geç başvurular ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

MSÜ sınavı 2023 ne zaman? MSÜ başvuruları devam ediyor mu, geç başvurular ne zaman bitiyor?

MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuruları hakkında detaylar merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 2023 MSÜ geç başvuru tarihlerinin değiştirildiği duyuruldu. Daha önce 14 Şubat’ta geç başvuru işlemleri alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu kapsamda adaylar yeni tarihleri öğrenmek istiyorlar. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek? Geç başvurular ne zaman bitiyor? İşte tüm merak edilenler...

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MSÜ SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınav tarihinin ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirildiği açıklandı.

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MSÜ GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2023-MSÜ geç başvuru tarihinin ÖSYM Başkanlığınca 1-6 Mart 2023 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “ Geç başvuru süresince adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir." ifadesine yer verildi.

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MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Henüz sınava başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını 1-6 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak yapabilecekler.

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sınav ücretini yatırarak sınavlara katılabilecekler. Sınav ücretini yatırmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

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