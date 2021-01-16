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MTV’de ödeme dönemi başladı, geçmiş borçlar için yapılandırma fırsatı devam ediyor! MTV borcu yapılandırma nasıl yapılır? MTV ödemeleri ne zaman bitiyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2021 13:31 | Son Güncelleme

Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 1 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor. Geçmiş dönem borçlarının yapılandırılması için de aynı tarihe kadar başvuru imkanı bulunuyor. İşte MTV ilk taksit son ödeme tarihi 2021 ve yapılandırma ile ilgili merak edilenler...

MTV’de ödeme dönemi başladı, geçmiş borçlar için yapılandırma fırsatı devam ediyor! MTV borcu yapılandırma nasıl yapılır? MTV ödemeleri ne zaman bitiyor?

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin yatırılma süresi ile geçmiş dönem borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi ay sonunda dolacak. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, adlarına trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların MTV ödemesi gerekiyor. İşte MTV ilk taksit son ödeme tarihi 2021 ve MTV borcu yapılandırması ile ilgili detaylar…

YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR

31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları, 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla yapılandırılabiliyor. MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, MTV’ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammının tahsilinden vazgeçiliyor.

Vatandaşlar tarafından MTV borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Yapılandırma fırsatından faydalanmak için 1 Şubat 2021 günü sonuna kadar, İnteraktif Vergi Dairesinden çevrim içi olarak başvuru yapılabilecek. Vergi daireleri yanında, il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili vergi dairelerine / mal müdürlüğüne de şahsen başvuru imkanı bulunuyor.

Birden fazla aracı olanların, her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapması önem taşıyor. Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkan verilecek. Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler şeklinde ödenebilecek. Borcun peşin ödenmesi durumunda bir katsayı uygulanmayacak ve YÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Ödemelerin de 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her sene ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu sene uygulanacak olan MTV’ye ilişkin ödeme dönemi başlarken, bu vergi ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi ise 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Yeni taşıt alımında aracın, yılın ilk 6 aylık döneminde ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınması halinde, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit temmuzda ödeniyor.

MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

Motorlu taşıtlar vergisi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebiliyor. Aynı zamanda MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün.

2021 MTV NE KADAR?

MTV yeniden değerleme oranında artırılırken, bu oran Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 9,11 olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda, 1-3 yaş arasındaki otomobillerin 2021 yılı MTV’si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1.051 TL ile 1.261 TL arasında olacak. Aynı yaştaki motor silindir hacmi 1301 cc ile 1600 cc arasındaki otomobiller için motorlu taşıtlar vergisi de 1.830 TL ile 2.197 TL arasında olacak. 4001 cc üstündeki otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi ise 45.932 TL ile 50.107 TL arasında farklılık gösterecek.

Senelik vergi tutarı, 1-6 yaş arasındaki minibüslerde 1.256 TL, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3.172 TL, 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda ise 1.127 TL olacak.

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