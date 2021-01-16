MTV’de ödeme dönemi başladı, geçmiş borçlar için yapılandırma fırsatı devam ediyor! MTV borcu yapılandırma nasıl yapılır? MTV ödemeleri ne zaman bitiyor?

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin yatırılma süresi ile geçmiş dönem borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi ay sonunda dolacak. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, adlarına trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların MTV ödemesi gerekiyor. İşte MTV ilk taksit son ödeme tarihi 2021 ve MTV borcu yapılandırması ile ilgili detaylar…

YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR

31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları, 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla yapılandırılabiliyor. MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, MTV’ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammının tahsilinden vazgeçiliyor.

Vatandaşlar tarafından MTV borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Yapılandırma fırsatından faydalanmak için 1 Şubat 2021 günü sonuna kadar, İnteraktif Vergi Dairesinden çevrim içi olarak başvuru yapılabilecek. Vergi daireleri yanında, il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili vergi dairelerine / mal müdürlüğüne de şahsen başvuru imkanı bulunuyor.