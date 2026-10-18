Muğla’da konut piyasası hareketlendi! Yabancı alıcılar da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Muğla’da Ağustos ayında bin 720 olan konut satışı, Eylül ayında bin 952’ye çıktı. Böylece konut satışları iki ay içerisinde 232 adet artarak yüzde 13,5 yükseldi. Eylül ayında satışı gerçekleştirilen konutların 616’sı ilk el, bin 336’sı ise ikinci el konutlardan oluştu.

İŞ YERİ SATIŞLARI DA ARTTI

Muğla’da Ağustos ayında 223 olan iş yeri satışı, Eylül ayında 234’e yükseldi. Eylül ayında satılan iş yerlerinin 52’si ilk el, 182’si ise ikinci el olarak kayıtlara geçti.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA ARTIŞ

Muğla’da yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışlarında da artış yaşandı. Ağustos ayında 32 konut yabancılara satılırken, Eylül ayında bu sayı 46’ya yükseldi. Böylece yabancılara yapılan konut satışları 14 adet artarak yüzde 43,8 oranında yükseliş gösterdi.

Eylül ayında Muğla’dan en fazla konut satın alan yabancı ülke vatandaşları 19 konutla Birleşik Krallık vatandaşları oldu. Rusya Federasyonu vatandaşları 11 konutla ikinci sırada yer alırken, Almanya vatandaşları 4, Fransa ve Özbekistan vatandaşları 3’er, Hollanda vatandaşları ise 2 konut satın aldı.

İrlanda, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da Muğla’dan birer konut aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır