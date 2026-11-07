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Muğla'da mermer artıklarından 30'a yakın ürün geliştirildi

Muğla'da mermer üretimi sırasında ortaya çıkan artıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 30 farklı ürün geliştirildi.

Muğla'da mermer artıklarından 30'a yakın ürün geliştirildi

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, sıfır atık ve çevreci üretim anlayışıyla yaklaşık 3 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'ni desteklediklerini belirten Işık, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, üniversiteler ve mermer işletmeleriyle işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Yaklaşık 3 üniversitenin katkısıyla mermer üretiminden geriye kalan malzemeler üzerinde araştırma ve testler yapıldığını anlatan Işık, bu malzemelerin atık yerine yeniden değerlendirilebilecek artıklar olarak ele alınmasını istediklerini kaydetti.

Işık, mermer ve maden artıklarının mevzuatta yeniden kullanılabilir ham madde olarak tanımlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mermer ve maden artıklarının atık sınıfından çıkarılarak yeniden değerlendirilebilecek malzemeler olarak tanımlanmasını istiyoruz. Çünkü burada önemli bir ekonomik değer var. Üniversitelerimizde yaptığımız çalışmalarla bu malzemelerden neler elde edebileceğimizi araştırdık."

YAPI MALZEMESİNDEN SANAYİ HAM MADDESİNE

Çalışmalarda "Muğla Beyazı" ve "Ege Gümüşü" olarak bilinen mermer türlerine ağırlık verdiklerini dile getiren Işık, araştırmalar sonucunda yaklaşık 30 farklı ürün geliştirdiklerini bildirdi.

Mermer artıklarının parke taşı, bordür, briket, beton boru, peyzaj ürünleri ve kent mobilyalarının üretiminde kullanılabildiğini söyleyen Işık, atıkların ayrıca yol yapımı ve beton üretiminde de değerlendirilebildiğini belirtti.

"Muğla Beyazı" mermerinin öğütülerek mikronize kalsite dönüştürülebildiğini anlatan Işık, bu ham maddenin seramik yapıştırıcısı, sıva, kağıt, boya, plastik, kauçuk ve kablo kaplama gibi farklı sektörlerde kullanıldığını kaydetti.

Fabrikalarda ortaya çıkan mermer artıklarının mozaik, dekoratif duvar kaplaması, mermer tablo ve farklı yüzey işlemleriyle hazırlanan yer kaplama ürünlerine de dönüştürülebildiğini vurgulayan Işık, böylece farklı sektörlere yönelik yeni ürünler geliştirildiğini dile getirdi.

Bölgede üç firmanın mermer artıklarını değerlendirmek amacıyla kırma eleme tesisi kurduğunu bildiren Işık, ocaklarda çıkarıldıktan sonra stoklanan malzemelerin yeniden işlenmesinin sektör ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Işık, "Muğla Beyazı"nın açık renkli yapısı ve ışığı yansıtma özelliği sayesinde bazı Arap ülkelerinde dış cephe kaplamalarında tercih edildiğini, bu özelliğin binalarda enerji tasarrufuna da katkı sunduğunu ifade etti.

Mermer artıklarının değerlendirilmesinin çevresel kazanımların yanı sıra yeni ekonomik fırsatlar oluşturacağını belirten Işık, "Bu çalışmalarla yeni ürünler, ihracat imkanları ve istihdam alanları oluşturabiliriz. Bertaraf edilmesi gereken malzemeler, doğru yöntemlerle ekonomiye kazandırılabilecek değerli ham maddelere dönüşebilir." dedi.

Çalışmaların 9 Kasım'da Antalya'da başlayacak COP31 sürecinde sıfır atık ve çevreci üretim konularına da katkı sağlayabileceğini dile getiren Işık, geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sıfır Atık Hareketi'ni desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Işık, projeye katkı sunan Sıfır Atık Vakfı, ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve COP31 organizasyonunda görev alan yöneticilere teşekkür etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla mermer
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