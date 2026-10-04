Muğla ihracatında rakam 145 milyon dolara çıktı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) eylül ayı ihracat sonuçlarında Muğla’nın gösterdiği performans öne çıktı. Kentin ihracatı 110 milyon dolardan 145 milyon dolara çıkarak yaklaşık yüzde 32 oranında yükseldi. Bu artışta su ürünleri sektörünün önemli bir payı oldu.

Muğla’nın ihracatındaki yükseliş, Ege Bölgesi’nin dış satım performansına da katkı sağladı. Kentin ihracatında 35 milyon dolarlık artış kaydedilirken, toplam rakam 145 milyon dolara ulaştı.

MUĞLA İHRACATINDA SU ÜRÜNLERİ ETKİSİ

Eylül ayında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde en yüksek ihracat rakamına ulaşan birlik, 193 milyon dolarlık dış satımla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği 157,7 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sırada yer alırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 109 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Muğla’nın 110 milyon dolarlık ihracatını 145 milyon dolara taşıması, kentin Ege Bölgesi’nin toplam ihracatındaki ağırlığının da arttığını gösterdi.

ABD, EGE İHRACATINDA ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTI

Eylül ayında Ege İhracatçı Birliklerinden en fazla ihracat yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 28 artışla 171 milyon dolara yükseldi. Böylece ABD, Almanya’yı geride bırakarak Ege ihracatında ilk sıraya yerleşti.

Ege İhracatçı Birliklerinin en büyük ihraç pazarlarından Almanya’ya yapılan ihracat ise eylül ayında yüzde 14’lük artış gösterdi.

"SON ÇEYREK İÇİN UMUTLAR ARTTI"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, 2026 yılının eylül ayında hem Türkiye genelinde hem de Ege İhracatçı Birlikleri özelinde çift haneli ihracat artışlarına ulaşılmasının yılın son çeyreği açısından umut verici olduğunu belirtti.

Öztürk, ihracatçıların gösterdiği performansın takdir edilmesi gerektiğini ifade ederek, finansmana erişimin kolaylaştırılması halinde 2026 yılı sonunda Türkiye’ye 20 milyar dolar döviz kazandırılabileceğini söyledi. Öztürk ayrıca TCMB’nin döviz dönüşüm uygulamasında ihracatçıları mağdur etmeyecek bir altyapının oluşturulmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır