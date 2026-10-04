FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Muğla ihracatında rakam 145 milyon dolara çıktı

Muğla’nın ihracatında dikkat çeken yükseliş yaşandı. Kentin dış satımı 145 milyon dolara ulaşırken, Ege’de su ürünleri sektörü ihracattaki güçlü performansıyla öne çıktı.

Muğla ihracatında rakam 145 milyon dolara çıktı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) eylül ayı ihracat sonuçlarında Muğla’nın gösterdiği performans öne çıktı. Kentin ihracatı 110 milyon dolardan 145 milyon dolara çıkarak yaklaşık yüzde 32 oranında yükseldi. Bu artışta su ürünleri sektörünün önemli bir payı oldu.

Muğla’nın ihracatındaki yükseliş, Ege Bölgesi’nin dış satım performansına da katkı sağladı. Kentin ihracatında 35 milyon dolarlık artış kaydedilirken, toplam rakam 145 milyon dolara ulaştı.

Muğla ihracatında rakam 145 milyon dolara çıktı 1

MUĞLA İHRACATINDA SU ÜRÜNLERİ ETKİSİ

Eylül ayında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde en yüksek ihracat rakamına ulaşan birlik, 193 milyon dolarlık dış satımla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği 157,7 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sırada yer alırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 109 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Muğla’nın 110 milyon dolarlık ihracatını 145 milyon dolara taşıması, kentin Ege Bölgesi’nin toplam ihracatındaki ağırlığının da arttığını gösterdi.

Muğla ihracatında rakam 145 milyon dolara çıktı 2

ABD, EGE İHRACATINDA ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTI

Eylül ayında Ege İhracatçı Birliklerinden en fazla ihracat yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 28 artışla 171 milyon dolara yükseldi. Böylece ABD, Almanya’yı geride bırakarak Ege ihracatında ilk sıraya yerleşti.

Ege İhracatçı Birliklerinin en büyük ihraç pazarlarından Almanya’ya yapılan ihracat ise eylül ayında yüzde 14’lük artış gösterdi.

Muğla ihracatında rakam 145 milyon dolara çıktı 3

"SON ÇEYREK İÇİN UMUTLAR ARTTI"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, 2026 yılının eylül ayında hem Türkiye genelinde hem de Ege İhracatçı Birlikleri özelinde çift haneli ihracat artışlarına ulaşılmasının yılın son çeyreği açısından umut verici olduğunu belirtti.

Öztürk, ihracatçıların gösterdiği performansın takdir edilmesi gerektiğini ifade ederek, finansmana erişimin kolaylaştırılması halinde 2026 yılı sonunda Türkiye’ye 20 milyar dolar döviz kazandırılabileceğini söyledi. Öztürk ayrıca TCMB’nin döviz dönüşüm uygulamasında ihracatçıları mağdur etmeyecek bir altyapının oluşturulmasını beklediklerini dile getirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa kesenin ağzını açıyor: 48 milyar avroluk yatırımAvrupa kesenin ağzını açıyor: 48 milyar avroluk yatırım
Kredi ve borç yükü altında kalanlar dikkat! Uzmanından kritik uyarıKredi ve borç yükü altında kalanlar dikkat! Uzmanından kritik uyarı

Anahtar Kelimeler:
Muğla İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

Fenerbahçe'den hazırlık maçında net galibiyet!

Fenerbahçe'den hazırlık maçında net galibiyet!

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

SPK duyurdu: Son tarihi 30 Ekim seans sonuna kadar uzatıldı

SPK duyurdu: Son tarihi 30 Ekim seans sonuna kadar uzatıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.