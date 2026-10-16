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Murat Cemcir'in avukatından 'iflas' açıklaması!

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sahibi olduğu yapım şirketi hakkında verilen iflas kararının ardından Murat Cemcir'in avukatından açıklama geldi.

Murat Cemcir'in avukatından 'iflas' açıklaması!
Cansu Çamcı

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in, Selçuk Aydemir ile birlikte hayata geçirdiği "Çalgı Çengi İkimiz" ve "Ailecek Şaşkınız" gibi gişe rekortmeni filmlerin yapımcılığını üstlenen şirketi hakkında verilen iflas kararı medyada geniş yankı uyandırdı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali zorluklar yaşadığı belirtilen şirketin iflasına hükmetmişti.

Murat Cemcir in avukatından iflas açıklaması! 1

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Haberlerin ardından Murat Cemcir'in avukatı Can Cebeci yazılı bir duyuru paylaştı. Açıklamada, şirketin iflas sürecinden haberdar olmadığı ve kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığı belirtildi. Şirketin savunma hakkını kullanamadığı ifade edilirken, hukuki girişimlerin başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde müvekkilimiz Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında basında yer alan iflas haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Hukuk büromuz olarak, söz konusu kararın dayanaklarını ve yargılama sürecini hukuki açıdan incelemeye aldık.

"HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Müvekkil şirketin yokluğunda; şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerleyen takip sürecinde, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığından şirketin süreçten haberi olmamıştır. Şirket, kendisiyle ilgili gıyaben verilen iflas kararına karşı savunmasını sunamadığı gibi hukuki haklarını da kullanamamıştır. Bu doğrultuda, müvekkil şirketin gıyabında alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvuruları yapılmış, iddialara ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimler başlatılmıştır.

Müvekkilimizin ve şirketinin ticari itibarını doğrudan etkileyen bu sürecin, tüm hukuki yönleriyle yeniden değerlendirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesi amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Konu yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğundan, hukuki sürece ilişkin gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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iflas Murat Cemcir
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