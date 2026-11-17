Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2027 yılı bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları görüşülmeye başlandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN POLSAN YANITI: "ZATEN İŞLEMİ BAŞLATTIK"

Komisyon, Bakan Çiftçi'nin sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmasıyla devam etti. Milletvekillerinin değerlendirmeleri esnasında yeniden söz alan Bakan Çiftçi, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin TBMM'de yaptığı basın açıklamasına ilişkin konuştu.

Özlale'nin Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) tasfiyesine karar verilen bazı fonlara kaynak aktardığına ilişkin değerlendirmelerine yanıt vererek, "Maalesef Ümit Özlale'nin vermiş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Biz bununla ilgili o otuz dakikalık süre içerisinde ayrıntılı bir şekilde açıklama yapacağız. Bütün POLSAN tarafından, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yatırılan fonlarla ilgili detaylı bir açıklama olacak. Bunu paylaşacağım sizlerle. Biz burada POLSAN'ın, Polis Yardımlaşma Ve Bakım Sandığı'nın polislerden kesilen paraların birer emanet olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar bize emanet. Şu anda POLSAN'ın fon büyüklüğü yaklaşık 80 milyar lira civarında. POLSAN fon büyüklüğünün, bu fonlarda değerlendirilen kısmı; miktarın sadece 1 milyar lirasını teşkil ediyor. Yani seksende birlik. Bu detaylı açıklamalar içerisinde mutlaka yer alacak. Bunların hepsini detaylı bir şekilde vereceğim. Eğer bunların içerisinde ihmali, kusuru olan personelimiz de varsa onunla da ilgili zaten işlemi başlattık. Herhangi bir ihmali kusuru olan Polis Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın bir zararı varsa ki zararı yok. Bir ihmali varsa personelden kaynaklanan bir durum varsa onunla da ilgili gerekli işlemleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

ÖZLALE: "BİR HİSSE FONUNA EK KAYNAK AKTARMIŞ"

Özlale ise, basın açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Sandığın, fon vurgunu merkezindeki aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve menkul kıymetlerdeki toplam yatırımı, 2025 sonunda 15 milyar 270 milyon liraya ulaşmış. Aracı kurumlardaki tutar bir yılda yaklaşık 8 katına çıkmış. Elimizdeki bilgiye göre de Tera'ya POLSAN için işlem yetkisi verilmiş. Fon tasfiyeleri başladıktan ve Tera grubunun holdingine kayyum atandıktan sonra POLSAN, büyük risk taşıyan bir hisse fonuna ek kaynak aktarmış. Polisimizin ortak edildiği bu fonun kayıtlarında, başka bir fonun alım tarihiyle maliyet fiyatı arasında açıklanması gereken bir uyuşmazlık bulunuyor. Bütün bunların yaşandığı dönemde POLSAN'ın yönetim ve denetim yapısı da değiştirilmiş. Talebimiz net: Bizler polisimizin birikimlerinin hangi kurumlarda, hangi yetkilerle ve hangi riskler altında yönetildiğinin açıklanmasını istiyoruz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır