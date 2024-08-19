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Mustafa Sarıgül'den Volvo'ya çıkışı: Ohhh ne güzel! Bugüne kadar sömürdün sömürdün, TOGG bize yeter

19.08.2024 14:27
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Volvo'nun sedan araçlarını Türkiye pazarından çekme kararı bugünün ekonomi gündeminin bir numarası oldu! Türkiye'deki vergi düzenlemeleri sonrası bu kararı aldığını dile getiren Volvo yönetimine CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'den tepki geldi. Sarıgül çektiği videoda Volvo'yu hedef alarak 'Pılını pırtını topla git bize TOGG yeter' dedi.

Mustafa Sarıgül'den Volvo'ya çıkışı: Ohhh ne güzel! Bugüne kadar sömürdün sömürdün, TOGG bize yeter

Mehmet Şimşek döneminde uygulanan vergi politikaları nedeniyle Volvo, operasyonel bir karar verdi. Volvo, sedan modellerinin Çin'de üretildiği için yeni yıldan itibaren Türkiye'de satılmayacağını ifade etti.
Volvo yönetiminden Alican Emiroğlu, 'Bu kararı almamızda son gümrük vergilerinin etkisi oldu.

Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz' dedi.

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MUSTAFA SARIGÜL'ÜN HEDEFİNDE VOLVO VAR! 'TOGG BİZE YETER'

Volvo'nun bu kararı sonrası sosyal medya hesabından bir video çeken CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Volvo'nun bugüne kadar Türkiye'yi sömürdüğünü iddia ederken şu ifadeleri kullandı:

Ohhh ne güzel bir dünya Volvo! Bugüne kadar Türkiye'yi sömürdün sömürdün, şimdi Türkiye'den gidiyormuşsun. Pılını pırtını al defol git, bizim TOGG'umuz bize yeter!

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül Volvo togg
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