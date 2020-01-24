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Mutfağın vitrini "İnoksdesign", ANFAŞ’ta ziyaretçilerle buluştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Endüstriyel mutfak sektörünün öncü şirketi İnoksan, 31.

Endüstriyel mutfak sektörünün öncü şirketi İnoksan, 31. ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı’nda "İnoksdesign" marka açık büfe ve servis ekipmanları ile yer aldı.
İnoksan’ın açık büfe ve servis ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren güçlü markası İnoksdesign, 31. ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı’nda ziyaretçilerle buluştu. Projelendirdiği profesyonel mutfaklar ile dünyanın en prestijli kuruluşlarının tercihi olan İnoksan’ın sektördeki tecrübelerini kullanan İnoksdesign, 2006 yılından bu yana sahip olduğu teknolojiyle modüler ve estetik ürünler geliştirerek, hız, hijyen, yüksek performans, enerji ve zamandan kazanç sağlayan ürünler üretiyor.
İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “ANFAŞ, Antalya’da horeka alanında gerçekleşen bir fuar ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük fuarı. Firmaların da gelişmesiyle bu platform çok yol aldı. Dünyada da çok iyi bir şekilde Türkiye’yi temsil ediyor. Mutfak ekipmanlarıyla başlayan bu fuar çok doğru bir kararla otel ekipmanlarıyla da yollarını birleştirdi. Bu birleşimde Antalya’nın otel bölgesi olmasının da katkısı var. Otellerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiği çok özel bir fuar diyebiliriz. Biz de senelerdir katılıyoruz ve katılım oranı yüksek geçen bir fuar. Öte yandan ANFAŞ bilinçli bir şekilde yönetiliyor. Biz bu yıl yalnızca açık büfe ve servis ekipmanları kategorisinde faaliyet gösteren markamız İnoksdesign ile katıldık. Talepler fazla, ziyaretçiler yoğun ve ürünlerimizin büyük beğeni toplaması bize gurur veriyor” dedi.
Fuarın ikinci ve üçüncü günlerinde Bir Aşçının Dünlüğü kitabı imza günü dolayısıyla Big Chefs Mutfaklar Koordinatörü Murat Aslan’a ev sahipliği yapan İnoksan standı şeflerin, öğrencilerin ve sektör profesyonellerinin uğrak noktası oldu.

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