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MYNET ÖZEL | 'Bu fragmandı! Asıl tufan Aralık ayında…’ Kenarda köşede gram altını, doları olanlar merak ediyordu! İslam Memiş, ‘Şu an oyun zamanı değil’ diyerek anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.08.2024 07:23
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Gram altın fiyatı ve dolar/TL kuru borsalarda yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Tüm dünya piyasaları kötü bir döneme girerken İslam Memiş borsa, dolar, euro, ons altın, gram altın ve Bitcoin için dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Uzman isim, “Dün izlediğimiz senaryo bir fragmandı, asıl Tufan Aralık ayında” ifadelerini kullandı. ‘Şu an oyun zamanı’ değil diyerek uyarıda bulundu.

MYNET ÖZEL | 'Bu fragmandı! Asıl tufan Aralık ayında…’ Kenarda köşede gram altını, doları olanlar merak ediyordu! İslam Memiş, ‘Şu an oyun zamanı değil’ diyerek anlattı

ABD Merkez Bankası Fed, geçen hafta faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı ancak gelen ekonomik veriler sonucunda faiz indirimi için hareketini hızlandıracağı öngörüldü. Bu gelişme ABD'de resesyon korkusunun en büyük borsa endekslerinde satış dalgasını tetiklemesiyle, kötüleşen piyasa havası yatırımcıları etkiledi. Altın ve para piyasaları ABD'de olası bir durgunluğu fiyatlamaya başladı.

Peki bu durum ons altın, gram altın, gümüş, dolar, euro, Bitcoin ve borsa üzerinde nasıl bir etki oluşturacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hepsi için tek tek kritik seviyeleri açıkladı. Olası senaryoları Mynet’e anlattı. İşte Memiş’in açıklamalarından öne çıkan noktalar…

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS

“DÜŞÜŞLER SÜRPRİZ DEĞİL”

“Küresel piyasalarda ‘Kara Pazartesi’ dediğimiz bir gün yaşadık ve haftaya bütün küresel piyasalarda çöküşle başladık. Hem yurt dışı hem yurt içi borsalarda sert düşüşler yaşandığını hep beraber gördük ancak bu çöküşler benim için sürpriz değil. Özellikle borsa tarafında son bir aydır ve Bitcoin tarafında son bir haftadır çöküş olacağına dair sosyal medya hesaplarından sık sık uyarılarda bulundum. Borsa kanalında 9400 puan seviyesini, Bitcoin tarafında 50.000 dolar seviyesini sık sık telaffuz ettim.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
277
9.242.396.511,00
% -4.97
18:10
EREGL
50.1
8.036.091.764,38
% -8.99
18:10
ISCTR
13.9
6.410.975.004,36
% -6.46
18:10
TUPRS
153.7
4.556.985.619,70
% -3.39
18:10
AKBNK
56.9
4.489.947.812,40
% -5.48
18:10

“PİYASALAR SIKIŞMIŞLIĞIN FİYATLAMASINA BAŞLADI”

Geçen hafta Cuma günü Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentinin oldukça aşağısında gelmesi, küresel piyasalarda resesyon fiyatlamasını başlattı. Diğer yandan Amerika seçimleri çok riskli gidiyor ve önemlisi de orta Doğu’daki jeopolitik gerilim bölgesel bir savaşa dönüştüğü için küresel piyasalar bir sıkışmışlığın fiyatlamasına başladı.

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“MERKEZ BANKALARI KÖŞEYE SIKIŞTI, BAHANE BEKLİYORLARDI”

Aslında sadece bir resesyon fiyatlaması yok ortada. Merkez bankaları köşeye sıkıştı faiz indirmek için bahane bekliyorlardı. bütün enstrümanları bilerek ve isteyerek ucuz atlattıklarını şahsen düşünüyorum.

Bütün küresel borsalarda sert satışlar yaşandı. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan borsalarda yaşanan sert satışların bütün piyasalarda bir çöküşe neden olduğunu gördük sabah saatlerinde. Asya borsalarında yaşanan çöküşler, Japonya borsa endeksinde yüzde 13, Güney Kore borsalarında yüzde 8, Tayvan borsalarında yüzde 5, Tayland borsalarında yüzde 1.95, Çin borsalarında yüzde 1.22, Hindistan borsalarında yüzde 2.77’lik sert satışlar gördük. Bizim borsamızda da yüzde 5.54 değer kaybı yaşandı. Günü 10.000 puan seviyesinin altında tamamladı. Aslında benim nazarımda sürpriz yok ortada.

DOLAR (36)

“DOLAR VE EURODA YÜKSELİŞ KAÇINILMAZ OLDU”

Dolar kurunda yükselişler, euro tarafında yükselişler kaçınılmaz oldu ve bugün bu düşüşlere altın ve gümüş fiyatları da dahil oldu. Altının ons fiyatı 2364 dolar seviyesine kadar geriledi. Gümüş altına kıyasla daha fazla değer kaybettirıyor. Altın gümüş rasyosu 85 seviyesinin üzerinde olduğu için gümüşün ons fiyatı 26,50 dolar seviyesine kadar geriledi şu anda 27 dolar seviyesinde.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
33,34
33,38
% 0,02
08:19
Euro
36,55
36,63
% 0,01
08:19
İngiliz Sterlini
42,61
42,68
% -0,02
08:19
Avustralya Doları
21,68
21,71
% 0,03
08:19
İsviçre Frangı
38,97
39,02
% -0,13
08:19
Rus Rublesi
0,39
0,39
% -0,00
08:19
Çin Yuanı
4,67
4,67
% -0,00
08:19
İsveç Kronu
3,16
3,17
% 0,01
08:19

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ GRAM ALTINI İPTEN ALDI

Altının gram fiyatı ve gümüşün gram fiyatı da bu düşüşlerden nasibini aldı ancak dolar kuru yüksek olduğu için düşüşler çokta kalıcı olmadı. Serbest piyasalarda gram altın 2602 TL’ye kadar geriledi. Gümüşün gram fiyatı da 28 TL seviyesine kadar gerilemişti. Bitcoin 48.950 dolar seviyesine kadar girilmişti şu anda 53.370 dolar seviyesinde cılız bir tepki alımı var. Ancak bu tepki alımları biraz devam edebilir, sonrası tufan…

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PİYASALARIN KIRMIZI ÇİZGİSİ İRAN!

Şimdi gözlerimiz İran misillemesinde. İran İsrail’e karşı bir misilleme yaptığı andan itibaren satışlar ve kargaşa biraz daha devam edebilir. Eğer İran misilleme yapmazsa tepki alımları biraz daha devam edebilir. Yani piyasaların kırmızı çizgisi Orta Doğu‘daki jeopolitik gerilim ve bu gerilimle birlikte fiyatlar kendine daha net bir şekilde yön verebilecek.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Kısa vadede böyle sert dalgalanmalar olabilir ancak yatırımcılar orta ve uzun vadeli yatırım araçlarına biraz daha fazla ağırlık vermeli. Özellikle altın ve gümüş tarafını önemsiyorum. Yılsonu altın ve gümüş tarafındaki öngörüde bir değişiklik yok. Ons altın tarafında 2600 dolar devamında 3000 dolar, altının gram fiyatında 3000 TL ve devamında 3500 TL, gümüşün ons fiyatında 37 dolar ve gram fiyatında 37 TL seviyesini yine beklemeye devam ediyorum.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.583,49
2.583,93
% -0,67
08:04
Ons Altın / TL
80.352,63
80.431,04
% 10,40
08:19
Ons Altın / USD
2.409,89
2.410,44
% -0,42
08:19
Çeyrek Altın
4.133,58
4.224,72
% -1,10
08:04
Yarım Altın
8.241,32
8.449,44
% -2,19
08:04
Ziynet Altın
16.534,31
16.847,20
% -4,37
08:04
Cumhuriyet Altını
17.398,00
17.661,00
% 17,00
17:00

KISA VADELİ AL-SAT YAPANLARA ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Küresel finans piyasalarında ciddi bir risk var, yatırımcılar bundan sonra fiyata değil miktara odaklanmalı. Kısa vadeli al-sat piyasasından, kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalı. Kısa vadeli al-sat yapan, kaldıraçlı işlem yapan her şeyini kaybedebilir, iflas edebilir, bütün varlıklarını kaybedebilir.

“İŞLER İYİYE GİTMİYOR”

Şu anda varlıkları ile birlikte kenarda piyasayı izleme vakti. Şu anda oyun zamanı değil. Asıl tufan Aralık ayında kopacak. Bütün yatırımcılar Aralık ayı ile ilgili hazırlık yapmalı. İşler iyiye gitmiyor. Özellikle Amerika seçimlerine kadar ve seçimlerden sonra küresel piyasalarda büyük bir ekonomik kriz geleceğini söyleyebilirim.
Belirsizliğin olduğu süreçlerde öngördüğü bir şey olmaz. Yatırımcılar sadece varlıklarına sımsıkı sarılmalı, sessizce bir kenarda beklemeli. Özellikle Orta Doğu‘daki bölgesel savaş büyük bir ihtimalle kontrollü bir şekilde uzayacak ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler artacak.

GRAM ALTIN (59)

İKİNCİ BİR ÇÖKÜŞ MÜ GELİYOR? TARİHİ AÇIKLADI

Büyük bir ihtimalle yine kısa vadeli tepki alımlarından sonra Ağustos sonuna kadar ikinci bir sert düşüş görme ihtimalimiz güçlü. Tepki alımları ile birlikte bu çöküş bitti dememeli. İkinci bir çöküş ay sonuna kadar yaşanabilir. Özellikle bu çöküşler elinde nakit bulunduranlara ve uzun vadeli yatırımcılara bir alım fırsatı verdiğini söyleyebilirim.

GRAM ALTIN (1)

“İZLEDİĞİMİZ FRAGMANDI”

Altın ve gümüş burada önemli bir yatırım aracı olacaktır. Uzun vadeli yatırımcılar altın ve gümüş tarafına ağırlık vermeli. Yükselişler devam edecektir. Ağustos ayında gram altında 2.730 TL beklentim devam etmektedir. Dikkat ederseniz her ay yeni bir rekor kıran piyasa var karşımızda. Merkez bankaları ara bir toplantı yaparak faiz indirimlerine başlayabilir. Bundan sonra jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz politikaları, küresel ekonomiye dair belirsizlikler büyük tufan öncesi bir fragman olarak piyasalarda kalır. Dün izlediğimiz senaryo bir fragmandı asıl Tufan Aralık ayında."

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Anahtar Kelimeler:
Altın borsa dolar
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