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  4. MYNET ÖZEL HABER | Siyasetin nabzı orada attı kritik MKYK'da neler konuşuldu? 3 bakanlık sunum yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek dinledi! Değişimin tarihi de belli oldu...

MYNET ÖZEL HABER | Siyasetin nabzı orada attı kritik MKYK'da neler konuşuldu? 3 bakanlık sunum yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek dinledi! Değişimin tarihi de belli oldu...

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
28.01.2025 12:03
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AK Parti MKYK, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı! Kartalkaya'daki Grand Kartal'da çıkan yangın 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi toplantının ana maddesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili bakanlıklardan sunum istedi, ihmallerin üzerine gidilmesi konusunda net ifadeler kullandı. Partideki değişimin gerçekleşeceği tarih de belli oldu! İşte kritik MKYK'da konuşulanlar...

MYNET ÖZEL HABER | Siyasetin nabzı orada attı kritik MKYK'da neler konuşuldu? 3 bakanlık sunum yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek dinledi! Değişimin tarihi de belli oldu...
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL Türkiye gündemi son günlerde yine oldukça hareketli. Grand Kartal'daki yangın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi arasındaki 'sorumluluk' kavgası! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dünkü basın toplantısındaki sözleri ve ardından açılan soruşturma, menajer Ayşe Barım'ın tutuklanması...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOLU'DAKİ YANGINLA İLGİLİ KONUŞTU: İHMALLERİN ÜZERİNE GİDİLSİN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan MKYK'da Kartalkaya'daki yangın detaylıca konuşuldu. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar yangınla ilgili sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihmallerin üzerine gidilmesi konusunda net uyarılar yaptı.

AA-20250121-36813285-36813284-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_YANGIN_CIKTI

3 BAKANLIK SUNUM YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı haricinde Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerdeki iddialar sonrası denetimlerin arttığını Erdoğan ile paylaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ise 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle ilgili projelerini aktardı. Doğurganlık oranlarıyla ilgili son rakamları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı 'En az 3 çocuk' vurgusunun ne denli yerinde olduğuna yönelik tespitlerini iletti.

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir de il ve ilçe kongreleriyle ilgili sunum yaparken kongrelerin verimli geçtiğini 73 il kongresinin tamamlandığını bildirdi. Kongrelere genel başkan yardımcısı ve bakanlar düzeyinde katılımların olduğunu aktardı.

AA-20250127-36879775-36879774-AK_PARTI_MKYK_TOPLANDI

ERKAN KANDEMİR, AK PARTİ'NİN 2028 HEDEFİNİ SUNDU

Erkan Kandemir ayrıca AK Parti üye sayısı konusunda son rakamları verirken AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük partisi olduğunu belirtirken 2028'de hedeflerinin 15 milyon üye olduğunu sözlerine ekledi.

DEĞİŞİM BEKLENDİĞİ KONGRE 23 ŞUBAT'TA!

Kritik MKYK'da AK Parti kongresi için de tarih masaya yatırıldı. Genel başkan yardımcıları, kadın kolları gibi koltukların değişmesi beklenirken bu kongrenin 23 Şubat'ta yapılması gündeme geldi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa AK Parti kongresi 23 Şubat 2025 tarihinde Pazar günü yapılacak.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda Kartalkaya'daki yangın detaylı konuşuldu.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi ak parti mkyk Mynet Özel Ayşe Barım
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