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MYNET ÖZEL | İnan Kıraç vasileri ve 128 milyon TL iddiaları sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş karar!

Son dakika… İş insanı İnan Kıraç’a atanan vasi hakkında birçok iddia gündeme gelmişti! Gazeteci Seyhan Avşar, İnan Kıraç dosyasında vasilerin atadığı avukata 128 milyon TL verilmesi konusunda belgeler paylaşmıştı. Mynet’in özel haberine göre Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç talimatıyla soruşturma başlatıldı.

MYNET ÖZEL | İnan Kıraç vasileri ve 128 milyon TL iddiaları sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş karar!
Ersel Yıldırım

MYNET ÖZEL | ERSEL YILDIRIM İş insanı İnan Kıraç hakkında İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarıyla ilgili bazı iddialarla ilgili olarak Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla HSK tarafından inceleme başlatıldı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirdi.

MYNET ÖZEL | İnan Kıraç vasileri ve 128 milyon TL iddiaları sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş karar! 1

YÜKSEK MEBLAĞLI VEKALET ÜCRETİ İDDİALARI İNCELENECEK

Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri, iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı iddiası ve yüksek meblağlı vekalet ücreti ödemesi iddiaları kapsamlı şekilde incelenecek ve rapor hazırlanacak!

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç inan kıraç
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