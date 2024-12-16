MYNET ÖZEL | Komisyonun toplanmasına saatler kala 'asgari ücret' kulisi! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor' deyip hem oran hem rakam verdi: En az yüzde 41!

MYNET ÖZEL | Asgari ücretin belli olması için geri sayım sürüyor! Asgari ücrette zam pazarlığı 10 Aralık tarihinde ilk toplantının yapılması ile başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında bir araya gelen TİSK ve TÜRK-İŞ, pazarlık masasına oturdu. 15 kişilik kurulun yer aldığı 2025 yılı asgari ücret görüşmeleri sonunda zam oranına dair herhangi bir açıklama yapılmamış, herhangi bir rakamın masaya gelmediği belirtilmişti.

MİLYONLAR BUGÜNKÜ TOPLANTIYI BEKLİYOR

"Asgari ücrete ne kadar zam olacak?" sorusuna yanıt arayan milyonlar ise gözlerini, bugün yapılacak olan ikinci toplantıya çevirdi. Bugün tarafların rakam konuşup konuşmayacağı ise merak ediliyor.

BUGÜN MASADA NELER OLACAK?

Mynet’e konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bugün masaya nelerin geleceğini açıkladı. Yılmaz, “Asgari ücret yönetmeliğine göre; ücretlerin genel durumu, geçim şartları, geçinme indeksleri, açlık ve yoksulluk sınırları ile beraber ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun hazırlayacağı veriler masada olacaktır” şeklinde konuştu.

TİSK NE KADAR TEKLİF EDECEK?

Komisyon masasında işvereni temsilen TİSK’in olduğunu hatırlatan Yılmaz, işveren tarafın sık sık asgari ücret için yüzde 25 dendiğini anımsatarak, şu cümleleri sıraladı:



“Yüzde 25 üzerinden belirleneceğini tahmin etmiyorum. Burada taşın altına bütün kesimler elini koymalıdır. Asgari ücrete az bir fark verilerek dar gelirliyi enflasyona yenik düşürmemek; çok yüksek bir fark olursa da bunun ödeme güçlüğüne düşecek işvereni de zora sokmamak lazım”

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta primine yüzde 0,25’lik zam gelerek yüzde 2,25 olduğunu belirten Yılmaz, teşvik indiriminin yılbaşı itibarıyla yüzde 5’ten yüzde 4’e düşürüldüğünü hatırlattı. İşverene destek için 700 liralık asgari ücret yardımının bu yıl sonunda kesileceğinin de altını çizen Yılmaz, “Buradaki rakamın artırılarak uzatılması işverene de destek olacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin bu zamana kadar nasıl zamlandığını hatırlatan Yılmaz, pazarlık masasında enflasyon verisi referans olarak sayılıp üzerine refah payı şeklinde eklemeler yapıldığını aktardı.

KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI!

Zam oranı için kulis bilgisini de paylaşan Yılmaz, sözlerini şu şekilde noktaladı:



“Kamuoyuna sızan haberler doğrultusunda iktidar kanadının ekonomi ekibine özellikle AK Parti tabanından en az yüzde 41 oranında artış yapılması konusunda baskı oluştuğunu duymaktayız”

Asgari ücret yüzde 41 oranında zam gelmesi durumunda ise 2025 yılında asgari ücret maaşı 23 bin 972 lira olacak.