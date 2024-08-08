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‘Nasıl vergi vereceğiz?’ dedi, taksicileri üzecek hamleyi yaptı! Gelir İdaresi Başkanlığı Martı TAG için açıklama: ‘Tespit edilmesi mümkün…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.08.2024 14:43
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Taksiciler ile olan tartışması ile gündemde olan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuğun vergilendirildiğini duyurdu. "Vakit kaybetmeden Martı TAG sürücülerini kendi şirketlerini kurmaya ve vergi ödemeye teşvik edeceğiz" dedi. Vergilendirmenin nasıl olacağına ilişkin soruyu Gelir idaresi Başkanlığı'na (GİB) sunarken yanıt da gecikmedi.

‘Nasıl vergi vereceğiz?’ dedi, taksicileri üzecek hamleyi yaptı! Gelir İdaresi Başkanlığı Martı TAG için açıklama: ‘Tespit edilmesi mümkün…’

Martı TAG sürücüleri, paylaşımlı yolculuk gelirleri üzerinden vergi ödeyecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, paylaşımlı yolculuk yapan Martı TAG'ın nasıl vergilendirilmesi gerektiğiyle ilgili bulunulan talebe Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yanıt geldi.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesindeki her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hatırlatılan yanıtta, "Ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanunu'nda yazılı gerekçe veya basit usullere göre tespit edileceği hükmü bağlanmıştır. Aynı Kanunun 46'ncı maddesinde, 47 ve 48'inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançların basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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GİB: BASİT USULDE TESPİT EDİLMESİ MÜMKÜN

Ticari kazanç, esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğduğu, bu kaynağa bağlı olarak ve devamlı bir organizasyon çerçevesinde yapılan her türlü faaliyetin ticaret faaliyet olduğunun altı çizilen GİB'in açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, söz konusu binek otomobil ile paylaşımlı yolculuk platformu üzerinden yapacağınız şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetiniz dolayısıyla elde ettiğiniz kazançlarınızın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 47 ve 48'inci maddelerinde yer alan basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarının topluca taşımanız halinde, kazancınızın basit usulde tespit edilmesi mümkün bulunmaktadır."

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Buna göre, paylaşımlı yolculuk sektöründe sağlanan kazanç kayda alınarak vergilendirilecek. Böylelikle sadece Martı TAG faaliyetlerinden vergi olarak Hazine'ye birkaç yıl içinde yıllık 1 milyar dolar civarında ek kaynak yaratılacağı hesaplanıyor.

“KRONİK TAKSİ SORUNUNA KÖKTEN ÇÖZÜM”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Martı TAG'ın 200 bin sürücü ve 5 milyon yolcudan oluşan dev bir ulaşım ekosistemine dönüştüğünü, Türkiye'de paylaşımlı yolculuğun resmileşmesi ve kronik taksi sorununun kökten çözümü için uzun zamandır çaba sarf ettiklerini belirtti.
Öktem, vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu, vakit kaybetmeden Martı TAG sürücülerini kendi şirketlerini kurmaya ve vergi ödemeye teşvik edeceklerini ifade etti.

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taksi
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