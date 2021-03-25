Naturelgaz halka arz oluyor | Naturelgaz halka arz oranı ne kadar?

Piyasaların son zamanlardaki hareketliliğinin planlarını değiştirmediğini ve bunun her zaman karşı karşıya kalınabilen bir süreç olduğunu aktaran Turan, son 4 yılda büyüme odaklı önemli adımlar attıklarını kaydetti. NATURELGAZ HALKA AR NASIL ALINIR? Nihai halka arz oranlarının yüzde 30 olacağını yineleyen Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, bunun yüzde 60'ını bireysel, yüzde 30'unu kurumsal ve yüzde 10'unu yabancı yatırımcı için ayırdıklarını kaydederek, son zamanlarda bireysel tarafta ciddi bir taleplerin varlığından bahsetti. Şirketin yatırımcı tabanının genişlemesi ve çok sayıda kişinin hissedarı olmasını hedeflediklerini aktaran Turan, bu şekilde bireyseli ve kurumsalı dengelediklerini anlatarak, planlarından vazgeçeceğimiz bir durumun ve kur riskinin olmadığını yineledi. Tüm doğal gaz alımlarının TL cinsinden yapıldığına işaret eden Turan, tüm giderlerinin de aynı şekilde TL bazlı olduğunu vurgulayarak, bundan dolayı kur hareketlerinin operasyonlarını etkilemediğini ve bunun çok önemli bir artı olduğunu söyledi.

Halka arzla liderlik eden kurumların da halka arz piyasasının dinamiklerinin hisse senedi piyasasından farklı olduğunu ve şirkete olan ilginin devam edeceğini söylediklerini belirten Turan, bundan dolayı planları kapsamında 25-26 Mart'ta talepleri toplayacaklarını bildirdi.

HALKA ARZ GELİRİ YENİ YATIRIMLARA VE YURT DIŞI PLANLARINA AYRILACAK Naturelgaz'ın taşımalı doğalgaz sektörünün lideri olduğunu ve boru hatlarının ulaşmadığı bölgelerdeki işletme, fabrika üniversite ve hastaneler gibi birçok yere sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) taşıdıklarını belirten Turan, kentlere de taşıma yolla gaz götürdüklerini açıkladı. Bunun da Türkiye'de son 4 senedir yapıldığını ve bu alanda pazar paylarının çok yüksek olduğunu söyleyen Turan, 51 ilçeye doğal gazı bu şekilde götürdüklerini vurgulayarak, doğal gazı CNG olarak taşıdıklarını ve oradaki gaz dağıtım firmasına teslim ettiklerini anlattı. Turan, Türkiye'de henüz emekleme aşamasında olan fakat büyüme potansiyeli gördükleri diğer iş kolunun ise doğalgazlı araçlara CNG tedariki olduğunu ifade etti. Doğalgazlı araçların karbon emisyonunun dizel araçlara göre çok daha düşük olması nedeniyle bu alanda büyüme öngördüklerini aktaran Turan, şöyle devam etti: "Yurt dışında planladığımız projeler var. İlkini Afrika'da yapmayı hedefliyoruz ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan dizel jeneratörlere CNG taşımayı planlıyoruz. İş alanlarımız ve planlarımız çerçevesinde, halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 50'sini CNG, LNG ve oto CNG tarafında istasyon, tesis ve taşıma ekipmanı kapasitemizi artırmak için kullanacağız.