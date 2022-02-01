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NBA'de kripto para şoku: Bir gecede sıfırlandı

01.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in ABD'li dolar milyarderi sahibi Mark Cuban, altın yerine parasını Titan adlı bir kripto paraya yatırdı. Cuban'ın yatırım yaptığı kripto para bir günde 60 dolardan düşerek sıfırlandı ve milyarder iş insanı yatırdığı tüm parayı kaybetti.

NBA'de kripto para şoku: Bir gecede sıfırlandı

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi olan ABD'li milyarder iş insanı Mark Cuban, bir günde 60 dolardan sıfıra düşen Titan adlı bir DeFi altcoin trade'inden para kaybettiğini açıkladı.

Ünlü milyarder, daha önce, Titan adlı bir altcoin satın aldığını ve platforma geri ödünç verip faiz üzerinden para kazanarak, verim çiftçiliği denen bir şey denediğini açıklamıştı. Sonra token çöktü. Mark Cuban, "Geçmişe bakıldığında, bir likidite sağlayıcı olarak para kazandım ve bir spekülatör olarak para kaybettim. Üzerinde daha fazla ödev yapmalıydım." dedi.

"HESAP YAPMAK İÇİN ÇOK TEMBELDİM"

Ünlü milyarderin 200 bin dolar net zarara uğradığı düşünülüyor. Milyarderin çıkardığı sonuç, var olması için bir nedeni olmayan bir kripto paraya yatırım yapmanın yanlış olduğu. Token düştüğünde, Mark Cuban Bloomberg'e 'güçlü' olduğunu söyledi ve bu, halı çekme (rug pull) adı verilen bir kripto dolandırıcılığına atıfta bulunarak 'tembel olmanın' kendi hatası olduğunu söyledi. Cuban, "Böyle oyunlarla ilgili olan şey, her şeyin gelir ve hesapla ilgili olması ve temel ölçütlerin ne olduğunu belirlemek için hesap yapmak için çok tembeldim" dedi.

HALI ÇEKME DOLANDIRICILIĞI

Halı çekme, bir token yapımcılarının kripto projesini başlattıktan sonra kazançlarını nakde çevirdiği bir tür dolandırıcılığı ifade ediyor. Kripto para piyasası yükseldikçe dolandırıcılık sayısı da arttı. Bir tahmine göre, esas olarak DeFi token'leriyle ilgili olan halı çekme, yatırımcılara 2021'de yaklaşık 3 milyar dolara mal oldu.

Milyarder, dünyayı etkisi altına alan salgınlara karşı bile artık altının gerekli tepki vermediğini de ifade etmişti.

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